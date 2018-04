'De Voegel' maakt droom van vader waar CARNAVALISTEN ZWETEN ONDER WARME KOSTUUMS TIJDENS ARENDCARNAVAL CLAUDIA VAN DEN HOUTE

09 april 2018

02u26 1 Aalst Het Arendcarnaval verliep onder een stralende zon, die de carnavalisten enorm deed zweten onder hun kostuums. Voor Arendprins Jerry Vinck 'De Voegel' kon het Arendcarnaval dit jaar niet stuk, want hij bracht zijn vaders droom in vervulling.

De Aalstenaars die geen genoeg kunnen krijgen van carnaval, konden het voorbije weekend terecht in de Arendwijk voor het jaarlijkse Arendcarnaval. Voor Arendprins Jerry 'De Voegel' Vinck (21) was het een moment waarnaar hij al lang had toegeleefd. Hij was amper veertien jaar oud toen hij voor het eerst aankondigde Arendprins te willen worden. Een jaar eerder was zijn vader, Jo Vinck, gestorven en hij had hem beloofd om ooit een gooi te doen naar de scepter.





Zijn campagne, show en zelfs kostuum als prins stonden in het teken van zijn overleden vader. Jerry ging vroeger altijd met zijn vader kijken naar de stoet. 'Ooit sta jij daar ook', had zijn vader hem gezegd, toen ze samen de Arendprins zagen passeren door de Botermelkstraat.





Gisteren was het dan eindelijk zover. Jerry genoot met volle teugen in de open wagen vooraan de stoet. "Het is een dubbel gevoel omdat mijn vader er zelf niet meer kan bij zijn, maar ik ben gelukkig omdat ik mijn én zijn droom heb kunnen verwezenlijken", aldus prins Jerry. "Het is echt een ferm moment. Eigenlijk is het altijd maar in stijgende lijn gegaan: mijn kostuumvoorstelling, het optreden in de feesttent, de kindernamiddag, mijn bal en de stoet: kiekebisj", vond Jerry, ondanks het warme weer.





Dat mooie weer maakte het aangenaam voor de toeschouwers langs het parcours, maar voor heel wat carnavalisten was toch wat teveel van het goede, gisteren tijdens de stoet. Er werd heel wat afgezweten en gepuft onder de warme kostuums. "Zo'n warm weer is niet goed voor carnavalisten. Onze kostuums zijn namelijk voorzien op koud weer. Ik probeer regelmatig wat te drinken", zegt Nikki Ruysseveldt, prinses carnaval 2018 Denderleeuw en lid van de Aalsterse carnavalsgroep 'Lekken En Plekken'. Candy Kemink van AKV De Droeve Apostelen had haar kostuum half opgeknoopt. "Wij dragen ons kostuum wat losser, maar we zijn één van de weinig carnavalsgroepen die vandaag ook effectief dansen. We zijn zelfs nog niet gestopt met dansen. Met je kostuum aan, is dansen vandaag niet te doen. De kostuums zijn gemaakt voor winterweer. Toch heb ik het liever zo dan dat het sneeuwt of regent", aldus Kemink.





Behalve Aalsterse carnavalsgroepen namen er onder meer ook carnavalsgroepen uit Lede en Dendermonde deel aan de Arendstoet.