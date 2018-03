'De Voegel' is Arendprins JERRY VINCK BRENGT ODE AAN VADER TIJDENS VERKIEZING RUTGER LIEVENS

05 maart 2018

02u38 0 Aalst Jerry Vinck (21) is in de Florahallen in Aalst prins van het Arendcarnaval geworden. 'De Voegel' komt daarmee de belofte na die hij aan zijn vader maakte net voor die stierf: een keer prins van 'Den Orend' zijn. In zijn show was er dan ook een ode aan zijn pa verwerkt. De Voegel was aan het einde van de avond helemaal door het dolle heen. "Ik wou maar één ding en het is gelukt."

"Pa, dit is voor u", riep Jerry door de micro op het einde van zijn liveshow. Sinds zijn 14 jaar kijkt Jerry ernaar uit om Arendprins te worden. 'Den Orend', dat is het carnaval waar hij met zijn vader Jo Vinck samen naar ging kijken. 'Ooit sta jij daar ook', had zijn vader hem gezegd, toen ze samen de Arendprins zagen passeren door de Botermelkstraat. Toen Jo Vinck stierf, begon Jerry te werken aan zijn doel: Arendprins worden. Zaterdag waren er een kleine 1.000 mensen naar de Florahallen gekomen om de Arendprinsverkiezing bij te wonen. Het Arendcomité organiseert er quasi zonder subsidies één van de grootste carnavalsspektakels uit de ruime regio. Deze prinsenverkiezing mag dan wel het kleine broertje zijn van die van Aalst, de Arendverkiezing is nog altijd groter dan wat er in omliggende gemeenten wordt georganiseerd.





Ode aan vader

'De Voegel' won met 1.618 punten van Katleen, die in totaal 1.489 punten verzamelde. Jerry was beter op de playback - 509 op 600 tegenover Katleen die 428 op 600 haalde. Ook de liveshow van De Voegel werd door de jury hoger ingeschat: 959 op 1.200 tegenover 886 op 1.200 bij Katleen. De ontlading was enorm bij Jerry toen het lukte om de andere kandidaat Katleen Arijs te verslaan. "Mijn playbackshow was een ode aan mijn vader. Met zijn foto op het podium, en ik heb een Elvisliedje gezongen. (Jo is voorzitter geweest van de Elvis-fanclub, nvdr.)", zegt De Voegel. Hij pakte uit met een decor dat ze op het Arendcarnaval nog niet hadden gezien. Een kasteel, met Christoph D'Haese als Dozje de zwarte magiër die het Arendcarnaval wil kapotmaken en De Voegel die het kwaad verslaat met zijn carnavalsliedjes. "Niet alles liep zoals gepland, maar al bij al ben ik blij met het resultaat. Dit heb ik niet alleen gedaan, maar met een heel team. Zeker 50 mensen hebben hieraan meegewerkt", zegt Jerry.





Cirkel is rond

Patricia Podevyn (50), mama van Jerry, stond glunderend te kijken terwijl haar zoon de scepter in de lucht stak. "Het was zijn droom hé, van kindsbeen af. Hij stond al als kleuter op het podium Elvis te zingen. Normaal ging hij in 2016 meedoen met de Arendprinsverkiezing maar het kwam nog te vroeg. Nu twee jaar later is het wel van dat. Zijn vader was een Elvis-fan en weet je welk dier Elvis symboliseert? De Amerikaanse Arend. The Eagle. Jerry is nu prins van de Arend, de cirkel is rond", zegt mama Patricia. Prins De Voegel rijdt op Arendcarnaval vooraan in de stoet. Het carnaval vindt plaats op 6, 7 en 8 april.