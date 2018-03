'De Schrieje' is mooiste carnavalsfoto 26 maart 2018

'De Schrieje' of De Schreeuw is door de jury van Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval (DAK) uitgeroepen tot de mooiste foto genomen tijdens carnaval 2018. 55 fotografen zonden 240 beelden in en de makers van de mooiste werden zaterdag in De Werf in de bloemetjes gezet. De Schrieje werd ingezonden door Ronny Fierens (64) uit Zele. "In de foto zit een pak expressie, typisch voor carnaval. Het toont hoe de mensen zich inleven tijdens de stoet. Ze gaan er niet 100, maar 110 procent voor", zegt Ronny. "Het is fantastisch om te fotograferen met carnaval, de kameraadschap is geweldig."





'Katoog' van fotograaf Bjorn Comhaire won de eerste prijs in de categorie 'Grime en kostumering'. (RLA)