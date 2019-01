“De oevers in hout in Blektestraat zijn rem voor het waterleven” Rutger Lievens

29 januari 2019

15u20 0 Aalst Het bufferbekken in de Blektestraat in Hofstade is een gemiste kans en niet natuurvriendelijk, vindt Natuurpunt Aalst. De oevers in hout zijn een rem voor het waterleven, zegt de natuurorganisatie.

“Jammer dat zoiets nog kan anno 2019 in het waterbeleid van de overheid”, vindt Rik De Baere van Natuurpunt. “Watervogels kunnen het water amper in of uit. Amfibieën (padden, kikkers, salamanders) ook niet. Amfibieën en jonge vissen zitten liever in warm ondiep water met veel zonlicht en waterplanten. Daar groeien ook de meeste waterplanten, eerder dan in diep, koud en donker water. De oevers zijn veel te steil om veel oevervegetatie te kunnen ontwikkelen.”

“Er was beter meer ruimte vrijgehouden om schuine, zongeoriënteerde ondiepe plasdras-zones te realiseren die ecologisch de meeste waarde hebben. Dat zou meer natuur hebben opgeleverd dan het plompe eiland dat vol struiken wordt geplant”, zegt De Baere. “Er is geen stromend water in de vijver dus is de kans op erosie zeer beperkt en is oeverversterking overbodige uitgave. In diverse vademecums is veel inspiratie te vinden om dit anders en beter te doen. Zelfs in stadsparken wordt deze oeverinrichting niet meer gebruikt. Hopelijk gebeuren dergelijke inrichtingen in de toekomst door de stad met meer groene creativiteit.”