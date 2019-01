‘De Nieve Losse’ hekelt inactiviteit vereniging De Losse Groepen: “Numerus clausus doet de losse groepen dood” Rutger Lievens

06 januari 2019

16u46 0 Aalst Erik Hendrickx van de losse carnavalsgroep De Moikes stapt uit het bestuur van de vereniging van De Losse Groepen in Aalst en start met De Nieve Losse. “Het bestuur van De Losse Groepen moet de belangen van de losse verdedigen, maar er gebeurt gewoon niks", zegt hij.

Erik Hendrickx van carnavalsgroep De Moikes vraagt zich af waarom er vanuit De Losse Groepen - met voornaamste spreekbuizen Jacquy De Pauw en Jan Louies - zo weinig gedaan wordt tegen de numerus clausus. Door ‘groepenstop’ worden geen nieuwe losse groepen toegelaten in de stoet.

“De stad Aalst besliste om de huidige numerus clausus nog voor één jaar te handhaven. Dit betekent dat enkel de groepen die deelgenomen hebben aan de carnavalstoet van 2018 uitgenodigd worden om deel te nemen in 2019. Deze maatregel geldt zowel voor de vaste als voor de losse groepen. Pas na Aalst carnaval 2019 komt daar verandering in en wordt er een wachtlijst aangelegd”, zegt Hendrickx

Van 214 naar 160?

De inschrijvingen voor losse groepen beginnen op 14 januari en lopen tot 10 februari. “In 2017 waren 214 losse groepen ingeschreven. In 2018 waren het er slechts 189. Dat is 25 losse groepen minder dan het jaar voordien. Enkel deze 189 losse groepen worden uitgenodigd om in te schrijven voor de stoet van 2019. Zonder bijsturend initiatief, zoals het huidige initiatief van de Nieve Losse, valt te vrezen dat opnieuw 20 tot 25 plaatsen voor losse groepen verloren gaan.”

De Nieve Losse ondernemen nu actie om met zoveel mogelijk losse groepen aan de start van de stoet te komen. “We roepen stoppende losse groepen op om contact te nemen en zich kenbaar te maken met de bedoeling zich vooralsnog opnieuw in te schrijven met administratieve adoptie van startende leden van losse groepen”, zegt Erik. “De Nieve Losse roepen carnavalisten op die de ambitie hebben om als nieuwe losse groep in de stoet te gaan om zich kenbaar te maken, en via ons communicatieforum contact op te nemen met groepen die initieel niet van plan waren om zich opnieuw in te schrijven.”

Leugens

Op die manier zouden nieuwe losse groepen toch in de stoet kunnen gaan. “Ik heb dit in november voorgesteld op het bestuur van de vereniging van Losse Groepen van Jan en Jacquy, maar ik kreeg geen gehoor”, zegt Erik. Jan Louies ontkent dat De Losse Groepen te weinig hebben gedaan tegen de numerus clausus. “Door de stad zijn er een pak leugens verspreid, wij zullen ons niet meer laten bedriegen. Als we nog praten met de stad, zal het op een andere basis zijn. Het is aan de groepen om op onze vergadering op 25 januari te beslissen of we actie voeren of niet”, zegt Jan Louies.

Contact opnemen met Erik Hendrickx kan via de Facebook-pagina ‘Toktok tok’ of je kan mailen naar toktoktok.wieesterdoor@gmail.com.