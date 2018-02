"Cordon sanitaire doorbreken is mogelijk" 28 februari 2018

02u53 0 Aalst Michel Van Brempt zal de lijst trekken bij Vlaams Belang in Aalst met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

Van Brempt staat in Aalst bekend als carnavalist, zelfstandige en 'dwarsligger' en was de voorbije jaren de fractieleider van Vlaams Belang in de Aalsterse gemeenteraad. Anja De Gols staat op twee. Steve Herman zal de lijst van de provincie trekken. Op dit moment zijn er 26 kandidaten op de gemeenteraadslijst en het is nog niet zeker of VB met een volledige lijst naar de kiezer trekt. "Wij willen kwalitatieve kandidaten, geen lijstvullers", klinkt het.





In 2012 haalde VB 6.003 stemmen, goed voor 10 procent en vier zitjes. "Honderd Aalstenaars stuurden antwoorden terug op de vragenlijst die we in de bussen staken. 57 van hen stemden voor Vlaams Belang, 40 voor N-VA. Van die N-VA'ers zouden er 28 nu op ons stemmen. Alle respondenten willen het cordon sanitaire doen verdwijnen en we horen hetzelfde bij enkele schepenen in Aalst", zegt Vlaams Belang.





Opsporingscel

De meest opmerkelijke programmapunten van de partij zijn de oprichting van een opsporingscel voor illegalen, een schepen van Veiligheid, het herbekijken of afschaffen van het circulatieplan, de aanschaf van een MUG-helikopter, de aankoop van het nieuwe stadhuis en minder directeurs in de stadsdiensten.





Uit een reactie van Karim Van Overmeire (N-VA) blijkt dat een coalitie met VB er nog niet direct inzit. "Principieel sluit ik hen niet uit, maar VB moet dan wel het beleid van de voorbije vijf jaar steunen om samen te werken. Voorlopig heb ik vooral kritiek gehoord", zegt Van Overmeire. (RLA)