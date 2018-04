"Cinema is meer dan dancing of café" JONGERENONTMOETINGSCENTRUM OPNIEUW OPEN NA JAAR VERBOUWEN RUTGER LIEVENS

21 april 2018

02u54 0 Aalst Een minimalistische gevel, een uitgebreide feestzaal, twee repetitieboxen en een uitzicht op de Hopmarkt vanuit de nieuwe vergaderruimte zijn het resultaat van een jaartje verbouwen aan Cinema. Voor het jonge volkje binnenmocht gisteren, kregen wij een rondleiding.

Het valt pas op wanneer je de snelweg neemt naar het noorden richting Nederland en je ziet in Rotterdam of Den Haag het ene na het andere markante gebouw langs de autosnelweg. Dan vraag je je af waarom het bij ons in Aalst zo braaf, traditioneel of rommelig is allemaal. Het kan anders, de stad heeft nu ook zo een gebouw gezet dat de verbeelding prikkelt, één waarvan de foto's wel eens in de vaklectuur van architecten zouden kunnen belanden. Aalsters architect Pascal François tekende de hangende gevel met het ene grote raam, het gebouw dat Cinema heet en gisteren opende na een jaartje verbouwen.





Schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) werd de voorbije jaren een beetje grijzer van het herhaaldelijk moeten uitleggen waarom er 2 miljoen euro belastinggeld moest geïnvesteerd worden in een 'fuifzaal'. Hadden we geen fuifzalen genoeg in Aalst? Waarom moest er geld geïnvesteerd worden in een zaal om jongerenfuiven te organiseren, iets dat de horecauitbaters uit de buurt ook konden? "Het is meer dan een dancing of café. Het aanbod van Cinema is meer een aanvulling op het aanbod van De Werf. Noem het jongerenontmoetingscentrum of jongerencultuurcentrum", zegt Iwein De Koninck. "We hebben een architectuurwedstrijd georganiseerd en het bureau van Pascal François is er als winnaar uitgekomen. De gevel is opgevat en erkend als een kunstwerk."





Ook open in de week

Cinema heeft een grotere dansvloer gekregen omdat de toiletten naar de eerste verdieping zijn verhuisd. Voor rolstoelgebruikers is er een lift voorzien. Maar er kan nu meer gedaan worden dan fuiven of dansen. Op de eerste verdieping is er een vergaderzaal van waar je de mensen kan zien lopen op de Hopmarkt. "Het doel is om onze vergaderingen met de jeugdverenigingen ook op deze plek te laten plaatsvinden", zegt Toon De Grez van de dienst Jeugd. Als je nog eens de trappen omhoog gaat kom je bij de repetitieboxen. "Die stonden vroeger in De Pupillen en hebben nu een plaats gekregen in Cinema", zegt schepen De Koninck. "Vroeger was Cinema vooral op vrijdag en zaterdag open, voor fuiven. Vanaf nu zal je er ook op andere dagen van de week beweging zien. Het groeit dus echt uit tot een jongerenontmoetingscentrum", zegt De Koninck.





Vrijdagavond was de openingsavond, zaterdag gaat het feestje verder. Op het programma staan Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob, Johnny DC, DJ YOLOTANKER en A3.