"Christoph D'Haese 2.0 komt eraan" BURGEMEESTER HERVAT WERKZAAMHEDEN NA 14 DAGEN REVALIDATIE RUTGER LIEVENS

08 juni 2018

03u00 0 Aalst Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) heeft zijn werk hervat na 14 dagen revalidatie na de dringende ingreep die hij op 25 mei moest ondergaan. En hij heeft goed nieuws mee te delen: het gezwel dat was vastgesteld in zijn darmen werd operatief verwijderd en bleek goedaardig. "D'Haese 2.0 komt eraan", zegt hij.

"Toen ik hoorde dat het om een goedaardig gezwel ging, moet mijn zucht van opluchting waarschijnlijk te horen geweest zijn tot in de Aalsterse huiskamers", zegt Christoph D'Haese (N-VA). "Er gingen allerlei geruchten rond over mij. Dat ik een maagring had laten plaatsen, dat het maagkanker was, dat er uitzaaiingen waren naar de hersenen. Niets van aan dus." D'Haese moet ook geen bestraling meer ondergaan.





Het leven van een burgemeester is een rollercoaster, een gezwel in de darmen en de daarop volgende ingreep en revalidatie verplichtten D'Haese om even van die rollercoaster te stappen. "Na 14 dagen rust ben ik wel blij dat ik de draad weer kan opnemen. Je hebt mensen die graag staken, ik werk liever. Je leert een aantal lessen in relativiteit. Als burgemeester leid je een heel druk leven. Mijn vervanger, Karim Van Overmeire, zei me dat burgemeester zijn toch nog iets anders is dan de functie van schepen uitoefenen. Het is al van voor carnaval dat ik me enorm moe voelde. Toen hebben ze mij medicatie gegeven, maar de oorzaak van de vermoeidheid was niet weg", zegt hij.





Zelfs in het ziekenhuis bleef de burgemeester beschikbaar voor vragen van de collega's. "Er is een 'conference call' geweest met de zonechef van de politie en Karim Van Overmeire over hoe we de bijeenkomst van mensen van de Afrikaanse gemeenschap moesten aanpakken vorig weekend", zegt hij.





Gezonder eten en sporten

De burgemeester heeft dokters Mottrie en Van Molhem van het OLV-ziekenhuis beloofd gezonder te leven en meer te sporten. "Het probleem is vooral dat ik zeer onregelmatig eet. Ik probeer dat nu op vaste tijdstippen te doen. De oorzaak van de ziekte is zeker te zoeken bij het stressvolle, hyperactieve leven als burgemeester. Intussen ben ik 9 kilo kwijt, omdat je na zo'n operatie minder en vezelarm eet. Letten op de voeding en meer sporten, ik ga de raad van de dokters volgen. D'Haese 2.0 komt eraan."





Honderden Aalstenaars wensten hem de voorbije weken 'Veel beterschap'. "Er zijn bloemen bezorgd op mijn kamer in het OLV-ziekenhuis van mensen die ik niet ken. Via Facebook en messenger stuurden de mensen mij een berichtje. Lotgenoten in het ziekenhuis spraken me aan. Het heeft me allemaal enorm aangegrepen", zegt hij.





Beetje bij beetje gaat de burgemeester nu weer aan het werk. "Maandag ben ik paraat op het schepencollege. Met de ploeg van N-VA zullen we een goeie campagne voeren, al ben ik eigenlijk al 5,5 jaar aan het campagne voeren."