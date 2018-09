'Cavaran' terug naar de roots op Blender Undercover Rutger Lievens

04 september 2018

16u40 1 Aalst Voor Cavaran is het concert van dit weekend op het festival Blender Undercover in De Pupillen een terugkeer naar de Aalsterse roots. De groep repeteerde nog in repetitieboxen in De Pupillen, nu staan ze er op het podium. Blender Festival heeft vrijdag en zaterdag weer een leuke line-up vol alternatieve groepen. Toegang is gratis

Met Cavaran staan er enkele Aalstenaars op het podium van Blender Undercover. "Cavaran bestaat uit Lieven Tronkoe (gitaar), Patrick Van der Haegen (bas) en Gert D’hondt (drums). Lieven woont nog steeds in Aalst, Patrick en Gert zijn ondertussen uitgeweken naar ‘den buiten’ zonder daarbij hun roots te vergeten", zegt de groep.

"Cavaran werd 4 jaar geleden opgericht door Lieven en Gert en repeteerde oorspronkelijk in de repetitieruimtes van de stad Aalst in de ‘Pupillen’. Deze werden echter afgebroken om er Utopia te bouwen. Momenteel zijn de repetities dus voorlopig elders", zeggen de bandleden. "Cavaran speelt stevige instrumentale desert rock, overgoten met wilde en psychedelische gitaren (denk Earthless, Karma to Burn, Kyuss maar ook Primus en zelfs een streepje Slayer). Onze nummers zijn hoofdzakelijk eigen materiaal, een occasionele cover krijgt een Cavaran-bewerking."

Gratis festival

Cavaran is zoals elke band begonnen in jeughuizen en café’s. "De laatste twee jaar stonden we al op grotere podia en festivalletjes in België en Nederland. Enkele hoogtepunten waren voorprogramma’s van Pendejo (die zelf Europese support van Monster Magnet zijn) en Freedom Hawk (zij speelden in dezelfde week op Desert Fest 18 Londen én Berlijn). Een ander hoogtepunt was Cavaran als huisband in De Ideale Wereld", klinkt het.

Op 8 september opent Cavaran het Aalsterse alternatieve én gratis festival Blender Undercover in de Pupillen. Ook een andere Aalsterse groep, Eleven-o-seven, speelt dit weekend.

Het volledige programma vind je op www.blenderfestival.be.

Ons doel is iedere keer iedereen ‘plat spelen’!

Muziek kan je alvast hier beluisteren http://vi.be/cavaran , nieuwe opnames en een eerste ‘plaat’ zijn gepland in het najaar.