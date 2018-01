"Carnaval blijft op dreigingsniveau 3" BURGEMEESTER D'HAESE VRAAGT UITZONDERING AAN BIJ OCAD RUTGER LIEVENS

02u37 0 Aalst Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) wil dat het dreigingsniveau 3 voor Aalst carnaval behouden blijft. In de rest van het land zakt het terreurniveau naar 2, maar steden kunnen uitzonderingen aanvragen voor evenementen met internationale uitstraling. "Carnaval is Unesco-werelderfgoed en is de hoogmis van de vrijheid van meningsuiting. Dat iedereen verkleed is, is een extra moeilijkheid voor de veiligheidsdiensten."

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vraagt een extra veiligheidsscreening voor Aalst carnaval. "Het dreigingsniveau in ons land verlaagt van niveau 3 naar niveau 2. Dat werd beslist door het OCAD, dat de veiligheidsrisico's voortdurend opvolgt en analyseert. Sinds de aanslagen in Parijs (2015) ligt de focus op de terreurdreiging", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Op zich is het natuurlijk een goede zaak dat het OCAD het dreigingsniveau verlaagt. De specialisten van het OCAD nemen weloverwogen beslissingen en gaan daarbij niet over één nacht ijs. Niettemin heeft de opgevoerde beveiliging ervoor gezorgd dat bij onze lokale politie een aantal 'good practices' zijn ontstaan die we om veiligheidsredenen graag willen behouden. Zo denk ik onder meer aan het permanent dragen van kogelwerende vesten door onze agenten op buitendienst, een bezoekersregister aan het onthaal van het politiehuis en het stelselmatig melden van elke verdachte toestand en controle aan de meldkamer."





Volkstoeloop

Steden als Gent en Brussel vragen uitzonderingen voor grote events, D'Haese ziet Aalst carnaval eveneens als mogelijke uitzondering op de regel.





"Bij een verlaging van het dreigingsniveau zijn uitzonderingen mogelijk voor evenementen met een internationale uitstraling of voor manifestaties die een grote volkstoeloop kennen. Het spreekt voor zich dat minstens dit laatste criterium van toepassing is op Aalst carnaval. Met traditioneel meer dan 80.000 toeschouwers willen wij geen enkel veiligheidsrisico lopen. Daarom zal ik OCAD om een bijzondere veiligheidsscreening verzoeken die specifiek op carnaval is gericht. Indien nodig, kunnen de extra veiligheidsmaatregelen behouden blijven. Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) blijft in elk geval van kracht. De voorbije jaren is Aalst carnaval, ondanks de toegenomen terreurdreiging, steeds in opperbeste sfeer verlopen en werd de veiligheid 100% gegarandeerd. Het is absoluut de bedoeling om die veilige situatie ook voor de komende edities te behouden", zegt de burgemeester, die ervan uitgaat dat als hij niveau 3 vraagt ook niveau 3 zal krijgen.





Volgens hem is een veilig carnaval geen simpele zaak. "Het is het groot examen voor de veiligheidsdiensten, het is niet te vergelijken met de Heilige Bloedprocessie in Brugge. Mensen zijn verkleed, tegelijk wil iedereen de vrijheid van meningsuiting vieren. Carnaval is ook Unesco-werelderfgoed dat buitenlandse gasten aantrekt."





"Met een niveau 3 kunnen we vlotter gebruik maken van federale politiehelikopter en bijstand van de federale politie. We willen ook de betonblokken leggen met carnaval en de tribunes blijven controleren met de antiterrorismehonden."