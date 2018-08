"Campagne voeren in het Nederlands aub" Rutger Lievens

27 augustus 2018

12u46 1 Aalst De nummer twee van N-VA in Aalst, Sarah Smeyers, vindt het niet kunnen dat Groen-kandidate haar campagne zowel in het Nederlands als het Turks voert.

OCMW-voorzitster Sarah Smeyers, tweede op de lijst van N-VA in Aalst, maakte er zich druk over op Facebook: "Zouden kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zich aub willen schikken naar de bestuurstaal van de gemeente en provincie die ze mee willen besturen?", schreef ze. Daarbij deelde ze een post van Fatma Yildiz, de nummer twee op de lijst van Groen en een kandidate met Turkse roots.

“Ik wil een algemeen statement maken", zegt Smeyers (N-VA). "Het is heel goed dat mensen met een migratieachtergrond zich engageren in de politiek. Op elke lijst staan mensen die een andere thuistaal hebben. Maar die kandidaten hebben een voorbeeldfunctie. Zij moeten bij uitstek aan andere nieuwkomers tonen dat het gebruik van de taal van de gemeente waar je wil wonen, werken en leven het begin is van een goeie integratie.”

Het is niet de eerste keer dat N-VA andere kandidaten erop aanspreekt dat ze in het Nederlands moeten campagne voeren. Vorige keer reageerde Lander Wantens van Groen zo: "Meertaligheid is voor Groen een troef. Met Groen willen we iedereen bereiken en verbinden."