"Campagne in het Turks, en dan? N-VA voert in Brussel ook campagne in het Frans" Rutger Lievens

28 augustus 2018

15u01 2 Aalst De Aalsterse Groen-kandidate Fatma Yildiz is van plan om te blijven campagne voeren in het Nederlands én het Turks. Ondanks de kritiek van N-VA.

OCMW-voorzitster Smeyers, tweede op de lijst van N-VA in Aalst, maakte zich maandag druk over het taalgebruik van Fatma Yildiz op Facebook: “Zouden kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zich aub willen schikken naar de bestuurstaal van de gemeente en provincie die ze mee willen besturen?”, schreef ze.

Fatma Yildiz, op plaats twee bij Groen, zegt vandaag dat ze Turks zal blijven gebruiken tijdens de verkiezingscampagne in Aalst. "N-VA spreekt de mensen in Brussel ook aan in het Frans. En in 2012 hebben ze in de joodse gemeenschap in het joods campagne gevoerd. Ik zie dus het probleem niet dat ik het in het Turks doe, en dan nog op mijn eigen privé-Facebookprofiel. Of mag er worden campagne gevoerd in alle talen, behalve in het Turks of Arabisch?"

Yildiz betreurt voorts nog de polariserende toon. "We moeten stoppen met mensen uit te sluiten. Ik krijg nu op sociale media commentaar op mijn taalfouten, maar ik heb dyslexie dus ik ga er altijd maken. Wie is perfect in deze wereld? Het is alsof alleen perfecte mensen goed genoeg zijn voor N-VA", zegt ze. "Ik ben een groot voorstander van het leren van het Nederlands. Mensen uitsluiten is echter geen optie. Je mag toch nog iets van je identiteit behouden? Een haan moet je niet verplichten eieren te leggen."