"Beste Unesco. Schrap ons dan, hé" ONZE POLL IS DUIDELIJK: Bijna 80 PROCENT VAN DE AALSTENAARS WIL GEWOON 'VOESJ DOENG' Rutger Lievens

24 maart 2019

14u46 0 Aalst Uit een poll op onze site blijkt dat bijna 80 procent van de stemmers er geen probleem mee heeft dat carnaval wordt geschrapt van de Unesco-lijst voor werelderfgoed. Dat gevoel lijkt te leven bij de meeste Aalstenaars. De carnavalist wil 'voesj doeng' en blijven vieren op zijn manier. Burgemeester D'Haese zal desondanks toch in overleg gaan met de organisatie.

Het resultaat van de poll op hln.be is alvast duidelijk: een meerderheid van de Aalstenaars lijkt de erkenning van Unesco eerder als een last dan als een troef te zien. Van de 1.600 respondenten kleurde 77 procent het bolletje 'Schrap Aalst carnaval maar van de Unesco-lijst'. 23 procent vindt het een toeristische troef en vindt dat een zekere censuur moet kunnen, als daarmee de Unesco-erkenning behouden kan worden. De reacties op sociale media zijn vooral pro schrapping: 'We vierden al Aalst carnaval voor de erkenning door Unesco en zullen na Unesco blijven vieren', is de teneur. Sommige Aalstenaars bereiden zich al voor op de schrapping, zo verscheen op Facebook het event 'Volksfiejst - Bevradj Van Unesco!'. Als Unesco carnaval van de lijst gooit, zullen Aalstenaars dat gepast vieren met een volksfeest.

Wereldvreemd

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) betreurt dat er bij Unesco gediscussieerd zal worden over het schrappen van Aalst carnaval van de werelderfgoedlijst. "Het stadsbestuur van Aalst nam met verwondering kennis van het wereldvreemd voornemen van Unesco om carnaval te schrappen van de lijst van werelderfgoed, of tenminste van de discussie die men daarover wil voeren. Uiteraard bertreuren wij deze stellingname", zegt Christoph D'Haese (N-VA), burgemeester van Aalst. "We herhalen, voor zover nodig, dat het nooit de intentie van de Aalsterse carnavalisten is om mensen of bevolkingsgroepen doelbewust te kwetsen. Het behoort tot het wezen van carnaval om te spotten met alles en iedereen, en daarbij worden in die specifieke context over alle mogelijke onderwerpen karikaturen gebruikt. Aalstenaars zijn geen antisemieten, wel integendeel."

Recht op humor

Volgens D'Haese zal Aalst carnaval altijd blijven wat het is, wat Unesco ook beslist. "Luidens de definitie van Unesco is werelderfgoed cultureel en erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar. Voor Aalstenaars zal het dat altijd blijven, wat de beslissing van de Unesco finaal ook zal zijn", zegt hij. "Dit neemt niet weg dat ik als burgemeester in een schrijven aan Unesco een en ander zal verduidelijken, in de hoop de organisatie volledig te informeren, tot redelijkheid aan te zetten en tot de juiste inzichten te brengen. Ja, er bestaat nog een recht op humor in Aalst en in Vlaanderen. Anderen kunnen ons dat niet afnemen."