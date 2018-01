"Bedankt voor alle hulp pepe Etienne" KOPPEL WINT 100.000 EURO MET 'ONS EERSTE HUIS' MET DANK AAN GROOTVADER FRANK EECKHOUT

02u48 0 VIER Sofie en Kenzo winnen het tweede seizoen van 'Ons Eerste Huis'. Aalst Kenzo Brijs (27) en Sofie Van Laethem (27) zijn de winnaars van het tweede seizoen van VIER-programma 'Ons Eerste Huis'. Opvallend was het dankwoord achteraf. "Bedankt voor alle hulp pepe Etienne", reageerde Kenzo. De 75-jarige man was elke dag aanwezig op de werf van het jonge koppel en had dus zeker een aandeel in de overwinning.

De kogel is door de kerk: na wekenlang verbouwen en inrichten aan een hels tempo is de winnaar van het tweede seizoen van het VIER-programma 'Ons Eerste Huis' bekend. Sofie en Kenzo uit Erembodegem wisten hun huis de grootste meerwaarde te geven en werden daarom beloond met 100.000 euro. Sofie en Kenzo wisten met hun geluk geen blijf toen presentator Bartel Van Riet met de ultieme kamertrofee het huis van Sofie, Kenzo en hun zoontje Ruiz binnenwandelde.





"Het waren drie zware maanden", blikken Kenzo en Sofie terug op hun avontuur. "Tijdens de opnames ben ik maar liefst acht kilogram vermagerd, want tijd om te eten hadden we amper. Elke dag was het vechten tegen de klok en tegen de deadlines. Zonder mijn grootvader Etienne was het een dubbeltje op zijn kant geweest. Ik weet niet of we dan hadden verloren, maar we hadden wel heel wat meer werk moeten uitbesteden", weet Kenzo.





Frank Eeckhout 'Pepe Etienne'.

Ervaring in bouw

Grootvader Etienne Van Impe uit Haaltert is blij met de erkenning die hij krijgt van zijn kleinzoon. "Ik kon teren op heel wat ervaring in de bouw. Ik ben aan de slag geweest als metser, dakdekker en schrijnwerker. Ik werkte aan de Basiliek van Koekelberg, hielp mee bruggen bouwen over de snelwegen en gebouwen zetten van wel 23 verdiepingen hoog. Een tijdje was ik zelfs werkzaam in Saoedie-Arabië. Dat is allemaal goed van pas gekomen bij de verbouwingswerken van het huis aan Kenzo en Sophie", vertelt Etienne.





De kwieke zeventiger was elke dag zelfs als eerste aanwezig op de werf. "Ik bracht gebakken eitjes mee zodat we er kloek opstonden. Soms had ik ook een fles champagne bij." Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn op de bouwwerf. "Een paar keer ben ik kwaad weggelopen omdat Kenzo niet wilde luisteren. Maar toen ik thuiskwam, besloot ik telkens weer meteen rechtsomkeer te maken. Ik wilde het niet op mijn geweten hebben dat ze naast de hoofdprijs zouden grijpen", lacht Etienne.





Brommertje gekocht

De grootvader strijkt ook een percentje op van de 100.000 euro die Kenzo en Sofie hebben gewonnen. "Ik had mij een brommertje gekocht om elke dag van Haaltert naar Erembodegem te rijden. Dat kostte mij 1.200 euro. Kenzo heeft beloofd dat terug te betalen. Maar als hij er nog eens aan denkt om een huis te verbouwen, komt hij er zo goedkoop niet vanaf. Dan laat ik mij per uur betalen", schatert Etienne.