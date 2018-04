"Babbelden alsof we elkaar al jaren kennen" RUDY DE HAINAUT KON PRAATJE SLAAN MET BILL CLINTON IN KOPENHAGEN RUTGER LIEVENS

28 april 2018

02u40 0 Aalst Op de foto zie je twee presidenten de hand schudden: Rudy De Hainaut, president van Okapi Aalstar, en Bill Clinton, oud-president van de Verenigde Staten van Amerika. De Ninovieter was één van de twaalf mensen die met Clinton een praatje mochten slaan op de Presidents Summit in Kopenhagen.

Eerst denk je dat iemand van het bedrijf van Rudy De Hainaut (64) - De Facto Image Building uit Aalst - wat zitten spelen heeft met Photoshop, maar De Hainaut verzekert ons dat de foto van hem met Bill Clinton 100 procent echt is. De foto werd al genomen op 17 april, maar de Okapi-voorzitter postte hem nu pas op sociale media. "Al enkele jaren bezoek ik Presidents Summit en ik ontmoette er ook al Richard Branson. Een persoonlijke ontmoeting met Clinton wou ik zeker niet missen. Ik heb er eerst 1.000 papieren voor moeten invullen. De FBI heeft me gescreend en ik was 'FBI-proof'. Er was ook nog een telefoongesprek met de ambassade van de Verenigde Staten. In Kopenhagen zelf heb ik voor het gesprek met Clinton helemaal moeten strippen voor de veiligheidsdiensten, alle kleren moesten uit."





Joviale man

Voor het gesprek met Clinton werden de 12 geselecteerden gebriefd over wat ze wel en niet mochten zeggen. "Zo moesten we hem altijd eerst laten praten. Er werd gezegd dat we geen persoonlijke vragen of vragen over zijn familie mochten stellen en zeker geen vervelende dingen uit het verleden oprakelen. Als Clinton binnenkwam moesten we allemaal achter een lijn staan, maar eens hij binnen was, werden het 20 heel gemoedelijke minuten", vertelt De Hainaut. "Wat een joviale man. Er was meteen een klik, we babbelden alsof we elkaar al jaren kenden. Hij gaf schouderklopjes en vroeg hoe oud ik was. 64 antwoordde ik. Hij zei dat hij 71 jaar oud was en zei dan toch iets wat me nog altijd angst aanjaagt: dat we in ons leven nog een wereldoorlog zullen meemaken. Clinton zei dat de helft van het kiespubliek in Amerika niet weet hoeveel twee plus twee is. Ze worden gemanipuleerd door een president die denkt dat het leven een baseballspel is dat hij moet winnen. 'Alles waar ik voor gestreden heb, is weg', zei Clinton. Hij vertelde dat toen George Bush het overnam van hem, hij nog om de twee maanden op bezoek ging bij zijn opvolger. Bush telefoneerde als hij ergens raad over wou. Trump ziet vooral vijanden."





Voor de bedrijfsleider was het een onvergetelijke ervaring. "Een heel erg emotionele zaak, om wat Clinton allemaal vertelde. Hij zei dat hij zijn redenaarstalent heeft ontwikkeld omdat er thuis geen geld was voor een televisie. Elke avond moest hij van zijn oma op een stoel gaan staan en een verhaal vertellen. 'Wij hadden niks thuis', zei hij", aldus Rudy De Hainaut.