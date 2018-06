"Avantgardistisch" MYRIAM VAN SCHANSEVYL (72) 23 juni 2018

02u57 0

Myriam Van Schandevyl (72) is enorm blij voor Aalst. "Het gebouw is fantastisch en avantgardistisch. Het heeft een positief effect op de omgeving, kijk maar hoe de huisjes in de Peperstraat zulke mooie kleuren hebben gekregen. Vroeger zaten we in de put, letterlijk, in de kelder van De Werf. Utopia is een verrijking", zegt Myriam. Ze ontleende meteen een boek, 'La Superba' van Ilja Leonard Pfeiffer. (RLA)