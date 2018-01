"Anti-Koerdische pamfletten bewijs dat men niet is geïntegreerd" 30 januari 2018

02u44 0 Aalst Niet alleen Antwerpenaren kregen anti-Koerdische propaganda in de brievenbus, ook in Aalst werd het boek 'De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK' in de brievenbussen gestoken.

Onder meer op de Rechteroever, maar ook bijvoorbeeld aan de omgeving van het stadspark, werd het boek verspreid. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) kreeg er verschillende klachten over binnen. Aalstenaars vinden het niet kunnen dat propaganda over een buitenlands conflict in hun brievenbus belandt. "Het kan inderdaad niet dat buitenlandse conflicten bij ons worden uitgevochten. Hier politieke propaganda verspreiden over een conflict in het land van herkomst is voor mij een overduidelijk bewijs dat men niet is geïntegreerd", zegt Van Overmeire, schepen van Inburgering van de stad.





Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) bevestigt dat de politie een onderzoek is gestart naar de verspreiding van het pamflet. (RLA)