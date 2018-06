"Alles kwijt, en ik krijg geen cent" WEEK NA BRAND KRIJGT FRITURIST TWEEDE KLAP TE VERWERKEN KOEN BATEN

19 juni 2018

02u30 0 Aalst Frituuruitbater Ignace De Smet (51) zit met de handen in het haar. Nadat op 9 juni zijn frituur in de Pachthofstraat in Gijzegem volledig uitgebrand is, kreeg hij nu te horen dat zijn verzekering hem niet kan uitbetalen. "Blijkbaar moest ik een automatische blusinstallatie hebben", vertelt Ignace die wellicht een andere job zoekt.

De zware brand in frituur Casa Patata in de Pachthofstraat in Gijzegem brak uit op zaterdag 9 juni vlak na sluitingstijd. De frietketels lagen aan de oorzaak van de brand. Eigenaar Ignace De Smet probeerde zelf het vuur nog te blussen, maar in een mum van tijd was de hele zaak uitgebrand. "Mijn levenswerk en broodwinning werd volledig vernield", vertelt Ignace. "Ik heb nog een branddeken op de frietketels gegooid en het vuur met een gewone brandblusser proberen te bestrijden, maar de vlammen waren te hevig", zegt Ignace, die een week later nog altijd aangeslagen is. Hij werd even overgebracht naar het ziekenhuis, omdat hij wat rook ingeademd had. "Gelukkig waren er op dat moment geen klanten meer aanwezig."





Na een tumultueuze week moest Ignace afgelopen weekend een tweede klap incasseren. "De verzekering weigert mij een euro uit te betalen", zegt hij. "Blijkbaar moest ik een automatisch blusinstallatie hebben. Dat wist ik niet, en ik ben niet de enige frituur zonder", aldus Ignace die de andere frituuruitbaters wil waarschuwen. "Als het bij hen misloopt, dan raken ze ook in de problemen. Daarvan wil ik heb behouden, al moet ik zelf naar elke frituur trekken", zegt hij. "Mijn vertrouwen in de verzekeringsmaatschappij ben ik even kwijt."





Hoeveel de precieze schade bedraagt, kan Ignace niet zeggen. "Alles ben ik kwijt. Ik had onlangs nog een nieuwe frigo en koeltoog laten installeren, en nog wat lichte aanpassingen uitgevoerd, maar ik heb niets uit de brand kunnen redden."





Andere job zoeken

Al sinds 1989 is Ignace eigenaar van een frituur, maar hij acht de kans klein dat hij nog een frituur begint. "Ik heb te veel schrik", zegt Ignace die nu eerst van een zware tegenslag wil bekomen. "Daarna zal ik een nieuwe job zoeken, al heb ik nog geen idee wat ik zal doen."





Na de zware brand kreeg Ignace ook heel wat steunbetuigingen van klanten en vrienden rondom hem. "Het is een bijzonder zware week geweest. Die reacties deden ontzettend veel deugd. Dan weet je dat de mensen toch om je geven."