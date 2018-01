"Alex is toonbeeld van moed" AALST CARNAVAL HEEFT VOOR HET EERST PRINS MET BEPERKING RUTGER LIEVENS

22 januari 2018

02u31 0 Aalst Alex De Kegel (24) won zaterdagnacht de prinsenverkiezing van zijn ijzersterke tegenstander Peter Van Keer (42). Voor het eerst heeft Aalst carnaval een prins met een beperking, maar in het feest van de spot waar sociale barrières van geen tel zijn, zijn er weinigen die twijfelen dat Alex zijn rol met verve zal vervullen. "Alex werd letterlijk en figuurlijk gedragen door de carnavalisten", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

Bij kandidaat Peter Van Keer was de ontgoocheling enorm groot. Nog geen tien minuten nadat de uitslag bekend was had hij zijn jas al aan en stond hij met vrouw en kinderen klaar om te vertrekken. In zak en as. Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen wou nog op hem inpraten, de pers wou een reactie, maar Peter wou met niemand nog spreken en vertrok. Nochtans was vriend en vijand erover eens dat Peter best wel een mooie show had neergezet. Zijn kostumering was af, zijn decor als decorbouwer van vorige prinsen zag er picco bello uit, toen hij duizenden valse Aalsterse dollars het publiek inschoot met de karikatuur van 'poenschepper' D'Haese erop toonde hij dat Aalst carnaval in zijn bloed zit.





Prins met beperking

Maar er kan er maar één winnen en dit jaar is dat Alex, die meer punten scoorde bij de jury, de televoting en de kennisproef. In zijn show stak Alex van op een piratenschip de draak met De Dwarsligger - volgens sommigen een te duur drijvend kunstwerk op de Dender. Verkleed als wielrenner van de Ronde van Vlaanderen voorspelde hij in een tweede deel van zijn show dat D'Haese bij de volgende verkiezingen zal demarreren en dat de tegenstand hem niet meer zal kunnen inhalen. Door een bewegend decor - Alex zat op een piratenschip en een fiets - omzeilden zijn showmakers zijn beperking op een creatieve manier.





Vorig jaar was Raf Sidorski de eerste prins met buitenlandse roots, nu heeft Aalst er een met een beperking. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) toonde zich achteraf blij met de nieuwe prins. "Alex heeft geprobeerd om al zijn beperkingen aan de kant te schuiven om deze titel binnen te halen. Een echt toonbeeld van moed", zegt de burgemeester. "Het is een titel waar je wel wat voor moet doen. We gaan er alles aan doen om hem als prins een heel aangenaam jaar te bezorgen. Ik hoop dat hij een lichtend voorbeeld kan zijn voor alle mensen die het moeilijk hebben door een beperking. Alex wordt letterlijk en figuurlijk gedragen door zijn generatiegenoten. Onze slogan is 'Aalst vergeet je nooit'. Ook mensen met een beperking proberen wij niet te vergeten."





Tevreden met verkiezing

Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen blikt tevreden terug op de prinsenverkiezing. "Wanneer de organisatie perfect verloopt en niet op het voorplan moet treden, dan ben ik tevreden. Gisterenavond heb ik twee fantastische mensen beter leren kennen, ze hebben zich volledig gegooid maar er kon er maar één iemand winnen. Ik zal wel nog eens praten met kandidaat Peter", zegt hij. Onder meer prins Bart Van Den Neste uitte de kritiek dat er geen optredens meer waren van oud-prinsen en dat er tussen de shows en de prijsuitreiking weinig ambiance was. De voorzitter van het Feestcomité hoorde de kritiek en beloofde een aanpassing voor volgend jaar. "Want een leeg podium, dat verdienen de carnavalisten niet", zegt hij.