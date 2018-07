'Actiefste buurtcomité' serveert pastis onder Watertoren 16 juli 2018

02u25 0 Aalst Op 14 juli was er pastis en petanque aan de Watertoren in Aalst. Op de Franse nationale feestdag organiseerde het buurtcomité van de Watertorenwijk een Franse Avond.

Het was de derde keer dat dit event plaatsvond, het buurtcomité bestaat vijf jaar. "Het feest is uitgegroeid tot een vaste waarde in de wijk. Niet alleen wijkbewoners, maar alle Aalstenaars, zakken graag af naar de watertoren", zegt Bart De Spiegeleer van de buurtwerking in de Watertorenwijk. "Onlangs werd bekend gemaakt dat 50 procent van de jongeren te kampen heeft met depressie door een gebrek aan 'echt' sociaal contact. Buurtwerking Watertorenwijk organiseert doorheen het jaar tal van evenementen voor jong en oud om iedereen uit dit soort isolement te houden en buren weer aan het praten te brengen", zegt hij. Doorheen het jaar is er een Winterdrink, een lenteschoonmaak, een Paasconcert, een Iftar, de dag van de buren, Franse avond, buurtfeest met rommelmarkt, het Sint-Maartenfeest tijdens de Jaarmarkt, buurtbabbels, spelletjesavonden. "In haar vijfjarig bestaan is deze werking, geheel gedragen door vrijwilligers, ook uitgegroeid tot de grootste buurtwerking van de stad, met een zeer professionele aanpak. Als je door de wijk loopt zal je merken dat deze er sterk is op vooruit gegaan. Het imago van pakweg tien jaar geleden is verleden tijd. Het is de nieuwe hippe buurt in wording", zegt Bart. (RLA)