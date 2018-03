'Aa Keirk' niet langer 'Kaa Keirk' OUDSTE KERK VAN STAD BESCHIKT NU OVER VLOERVERWARMING RUTGER LIEVENS

29 maart 2018

02u49 0 Aalst Na negen maanden heropent de Sint-Martinuskerk op 1 april de deuren voor het grote publiek. In de kerk was het in de winter wel eens bibberen tijdens misvieringen, maar dankzij vloerverwarming is dat verleden tijd.

De Sint-Martinuskerk werd tot nu toe in de volksmond niet alleen 'de Aa Keirk' (oude kerk) genoemd, maar ook 'de Kaa Keirk' (koude kerk). Oud, want ze werd gebouwd in 1480. Koud, want het was er 's winters soms om te bevriezen. Deken Marc Verwaeren zei bij de heropening dat men er in al die eeuwen nooit echt is in geslaagd om de kerk te verwarmen. "In de beginjaren probeerde men de kerk te compartimenteren om de warmte binnen te houden, er is geprobeerd de gelovigen warm te houden met kachels, op een gegeven moment was de kerk aangesloten op het stadsnet en was er verwarming dankzij Interstoom. Maar ook dat was niet ideaal en stopte in 2006. Er is even gedacht aan verwarmde kerkbanken, maar uiteindelijk toch gekozen voor vloerverwarming. We mogen nu zeggen dat we over de luxe beschikken dat het nooit meer kouder dan 10 graden Celsius zal zijn in de kerk", aldus Verwaeren.





De voorbije negen maanden was de kerk dicht omdat er vloerverwarming werd aangelegd en er archeologisch onderzoek werd uitgevoerd. De restauratie van de Sacramentstoren uit 1604 is nog altijd aan de gang en ook in de Bloemenkelder zijn nog werken bezig. "De volledige restauratie loopt nog tot begin 2027. De kerk zal steeds gedeeltelijk toegankelijk blijven", zegt de stad. In januari 2015 werd een nieuwe subsidiëringsovereenkomst goedgekeurd tussen de Vlaamse overheid, Onroerend Erfgoed en de Stad Aalst. Daarin staat bepaald dat de Vlaamse overheid de restauratie van de Sint-Martinuskerk zal subsidiëren. Deze overeenkomst maakt het mogelijk om de tien geplande restauratiefases, waarvan de vijfde fase in uitvoering is, verder te realiseren." Er is 18 miljoen euro vrijgemaakt om dit alles tot een goed eind te brengen.





Het archeologisch onderzoek en de restauratie van de Sacramentstoren leverden al enkele waardevolle ontdekkingen op. Zo bleek dat de witte beelden op de Sacramentstoren niet altijd wit zijn geweest. Onder de witte laag werd bij de engelachtige figuren een bloos op de wangen ontdekt. "Naast een 70-tal graven van zowel geestelijken als gelovigen, werden onder andere twee grafkelders en enkele muurmassieven van het vorige kerkgebouw teruggevonden", aldus de stad. "Op de Sacramentstoren werden originele, meerkleurige schilderingen teruggevonden die de beelden en architectuur aanvankelijk meer diepte gaven en tot leven brachten. Deze schilderingen werden doorheen de jaren meermaals overschilderd."





Meer info op www.sintmartinuskerk.be.