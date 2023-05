Aalst Carnaval als voetnoot, aandacht voor WO II en niets over Guido Gezelle: wat staat wel en wat niet in de Vlaamse Canon?

De Canon van Vlaanderen is eerder deze week – na drie jaar eraan gewerkt te hebben – voorgesteld. Het is een lijvig boek geworden van meer dan 300 pagina’s en omvat een overzicht van de Vlaamse taal, cultuur en geschiedenis vanaf 12.000 jaar geleden, bij het einde van de laatste ijstijd, tot vandaag. Van de Guldensporenslag over Rubens tot Rock Werchter, vele personen en gebeurtenissen kregen een prominente plaats in de canon. Maar volgens sommigen ontbreken er ook wel een aantal. Een bloemlezing.