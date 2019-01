89-jarige passagier wordt onwel en overlijdt Sander Bral

03 januari 2019

18u32 1 In Essen is een 89-jarige passagier van een personenwagen overleden. De dame uit Essen werd onwel tijdens het rijden. Een andere bejaarde vrouw uit Essen zat aan het stuur en probeerde het slachtoffer al rijdend te helpen waardoor het tot een lichte aanrijding kwam.

In de Steenovenstraat in Essen is donderdagnamiddag een ongeval gebeurd nadat een 89-jarige vrouw uit Essen onwel werd in een rijdende wagen. Het ging om de passagier van het voertuig. De bestuurster, ook een oudere dame uit de buurt, probeerde het slachtoffer te helpen vooraleer het voertuig aan de kant te zetten. Daardoor kwam het tot een lichte aanrijding zonder gekwetsten. De 89-jarige passagier overleed ter plekke. Het gaat om een natuurlijk overlijden.