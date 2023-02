86 tips voor een leuke krokusvakantie in Vlaanderen: van kookworkshop tot voorleesmoment

VlaanderenNu de krokusvakantie weer is gestart, is het voor veel gezinnen zoeken naar leuke activiteiten. De krokusperiode bulkt uiteraard van de carnavalsstoeten, maar er staat nog heel wat meer op de agenda. Wij lijsten 86 uiteenlopende tips op voor een onvergetelijke krokusvakantie in heel Vlaanderen.

ANTWERPEN

Antwerpen: 3D Maskers maken op het J.E.F Festival

Je kroost laten schitteren in een zelfgemaakte muziekvideo? Het kan tijdens het J.E.F Festival, dat deze krokusvakantie opnieuw plaatsvindt. Kunstenaars Adri Schokker en T.S. Anna leren je zoon of dochter hoe je van idee tot jouw eigen muziekvideo komt. Ze ontwerpen en knutselen hun eigen masker en kostuum met speciale 3D-programma’s. Daarna mogen ze hun pak aantrekken en gaan ze voor het groene scherm staan. Met knip- en plakwerk en special effects werken de kids vervolgens hun eigen muziekvideo af.

Wie? Voor kinderen van 6 tot 9 jaar

Waar? Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen

Wanneer? Vrijdag 24 februari 2023 van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 16.30 uur

Prijs? 10 euro

Bonheiden: Theatervoorstelling ‘EXIT’

Naar het theater gaan is ook altijd een leuk uitje voor met de kids. In GC ‘t Blikveld in Bonheiden kan je op vrijdag 24 februari gaan kijken naar ‘EXIT’, een spannende circus- en dansvoorstelling, die ongetwijfeld verschillende monden doet openvallen. ‘EXIT’ toont de ontmoeting van vier individuen die één collectief pad belopen. In een grote, indrukwekkende installatie met een draaiende muur en zwevende deuren bewegen ze in en door de ruimte. Ze drijven elkaar aan, lopen, botsen, klimmen, dragen, balanceren en transformeren. We bewegen ons als mens sowieso altijd voort. Maar wat als je altijd ‘onderweg’ bent en nooit ergens kan thuiskomen? En wat met het spanningsveld tussen het individu en de groep? In hun zoektocht naar onafhankelijkheid hebben ze elkaar meer dan ooit nodig. Ze houden elkaar in evenwicht, maar brengen elkaar ook uit balans.

Wie? Voor kinderen vanaf 8 jaar

Waar? GC ‘t Blikveld, Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden

Wanneer? Vrijdag 24 februari 2023 van 19.30 tot 20.30 uur

Prijs? 12 euro, 10 euro voor kinderen onder de 12 jaar

Westmeerbeek: Freerunning

Een stoere activiteit die toch ook geschikt is voor kinderen? Die kan je vinden in Westmeerbeek. Daar organiseert Skay Urban Academy namelijk een dagje vol met spannende fysieke uitdagingen. De kids bereiden zich voor op de nakende ‘apocalyps’ met freerunning. Bij freerunning gebruik je allerlei soorten obstakels als hulpmiddel om ergens op te geraken. Denk bijvoorbeeld aan het spelletje ‘de vloer is lava’, waarbij je probeert om je te bewegen over voorwerpen zonder de grond te raken. Laat jij je kroost de uitdaging aangaan?

Wie? Voor kinderen van 9 tot 12 jaar

Waar? A. Van Looplein 37, 2235 Westmeerbeek (Hulshout)

Wanneer? Donderdag 23 februari 2023 van 9 tot 16:00 uur

Prijs? 38 euro

OOST-VLAANDEREN

Gent: Het Beroepenhuis

De krokusvakantie kan ook leerrijk zijn. In het Beroepenhuis in Gent kunnen jongeren van elf tot veertien jaar kennismaken met een brede waaier aan beroepen. Ze ontdekken er hun eigen talenten en interesses en leren er meer over allerlei verschillende studierichtingen. Het Beroepenhuis organiseert ook regelmatig gezinsdagen voor tieners en hun ouders. Samen kunnen ze er aan de hand van een tentoonstelling, een speurtocht en verschillende spelletjes meer dan veertig beroepen verkennen, waaronder verpleegkundige, kapper, receptionist, laborant, kapitein, vrachtwagenchauffeur en lasser. Inschrijven is verplicht en doe je hier.

Waar? Het Beroepenhuis, Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent

Wanneer? Woensdag 22 en vrijdag 24 februari van 9.30 tot 15 uur. Een bezoek duurt ongeveer twee uur.

Prijs? 7,50 euro.

Kaprijke: Koken met kinderen

Staat je kleine spruit altijd mee te kijken in de kookpotten van mama of papa? Dan is de kookworkshop van KWB Kaprijke misschien wel de ideale activiteit voor in de krokusvakantie. Als duo, een kind en een volwassene, maak je drie gerechtjes klaar die je achteraf ook thuis wel eens samen kan klaarmaken. Inschrijven kan door acht euro over te schrijven op het rekeningnummer van Gezinsbond Kaprijke: BE10 7370 1333 3604.

Waar? Sock, Molenstraat 28, 9970 Kaprijke

Wanneer? Donderdag 23 februari van 14 tot 16 uur.

Prijs? 8 euro

Sint-Niklaas: Techniekvoormiddag

Is jouw zoon of dochter creatief aangelegd? Dan is deze techiekvoormiddag de ideale krokusactiviteit. Op 21 februari maken de kinderen zelf een lavalamp. Ze worden eerst begeleid bij een ontwerp van een eenvoudige elektrische kringloop, daarna krijgen ze de kans om zelf de lava te kleuren. Na deze technische workshop gaan de kinderen met een leuke zelfgemaakte lavalamp naar huis. Alle kinderen van acht tot veertien jaar mogen deelnemen. Inschrijven kan hier.

Waar? Amorels (Mispelstraat 155) in Sint-Niklaas

Wanneer? Dinsdag 21 februari van 9 tot 12 uur

Prijs? 25 euro

Aalst: Ouder-kindmassage

Tijdens deze workshop worden er handjes gemasseerd. Ouders gaan de handen van hun kinderen masseren met een heerlijk geurende olie. De kinderen krijgen ook de kans om hun ouders te masseren op de kleren. Daarnaast kunnen kinderen een mooie tekening maken terwijl er een massageverhaaltje verteld wordt. Deze workshop zorgt voor ontspannende quality time met je kind. Trek zeker losse kledij aan en breng een grote badhanddoek mee waar je op kan gaan liggen. Inschrijven kan hier.

Waar? Creatief Atelier (Hoveniersstraat 53) in Aalst

Wanneer? Woensdag 22 februari van 14 tot 16 uur

Prijs? 29 euro per ouder-kind-paar

WEST-VLAANDEREN

Ruiselede: Ski & Snowboard

Kinderen van het zesde leerjaar tot het derde middelbaar die van wintersport houden, kunnen mee op uitstap naar de indoorpiste Ice Mountain in Komen (Henegouwen). Je vertrekt vanop de parking van de sporthal in Ruiselede. Op de indoorposte kan je lessen volgen en vervolgens op de helling glijden. Beginners krijgen sowieso les en ervaren skiërs en snowboarders mogen twee uur vrij glijden. Je moet warme, waterafstotende kledij, een muts, sjaal, waterafstotende handschoenen, een lunchpakket, een muntstuk voor de lockers en wat zakgeld voor verplichte consumptie in de cafetaria meebrengen. Inschrijven is verplicht.

Waar? Sporthal Ruiselede, Tieltstraat 46A, Ruiselede

Wanneer? Donderdag 23 februari, vertrek om 8.45 uur en aankomst rond 14 uur

Prijs? 30 euro

Sint-Michiels: Voorleesmoment met ‘Ridder Milan’

De bibliotheek van Brugge organiseert originele voorleesmoment om kinderen kennis te laten maken met boeiende verhalen. Na het voorlezen ga je samen creatief aan de slag met het verhaal. Tijdens de krokusvakantie is het de beurt aan ‘Ridder Milan, Kriebels in het Kasteel’, een romantisch verhaal over de ridder en zijn vriendinnetje Romy, die ook graag een ridder wil zijn.

Waar? Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels

Wanneer? Donderdag 23 februari van 10.30 tot 11:30

Prijs? Gratis

VLAAMS-BRABANT

Alsemberg: Maak muziek met geleiding

Jonge muziekfanaten kunnen op hun beurt in de bibliotheek van Alsemberg terecht. In het kader van de ‘Makerspace’ organiseren zij woensdag een workshop muziek maken met geleidende materialen. De deelnemers leren er dus niet zo maar even gitaar of piano spelen. Wel gaan ze zelf een instrument in elkaar knutselen. Je zou het misschien niet onmiddellijk verwachten, maar in zowat alle geleidende voorwerpen zit letterlijk muziek. Met behulp van een ‘MakeyMakey’ haal je er de klanken uit. Dankzij het leuke speelgoedje kan je de voorwerpen connecteren met je laptop. Op die manier kan je helemaal zelf muziek maken, zonder dat er een klassiek instrument aan te pas komt.

Waar? Brusselsesteenweg 77, Alsemberg

Wanneer? Woensdag 22 februari van 13 tot 15 uur

Prijs? 10 euro (reserveren verplicht)

Tremelo: Pretbad

Het zwembad van Tremelo wordt helemaal omgetoverd tot een heus waterpretpark. In het zwembad worden tal van opblaasstructuren losgelaten waar je je kan op uitleven. Het ‘pretbad’ staat garant voor een hele namiddag speelplezier in en op het water. Het is eens iets anders dan baantjes trekken en als beloning af en toe de glijbaan af. Je kan trouwens ook niet te laat komen, want de dienst Vrije Tijd heeft geen inschrijvingsmodule opgezet. Waterratten kunnen zich de dag zelf gewoon naar het zwembad begeven, toegang betalen en het water inspringen.

Waar? Veldonkstraat 3, Tremelo

Wanneer? Woensdag 22 februari van 13.30 tot 18 uur

Prijs? 3,50 euro (kinderen: 2,50 euro)

LIMBURG

Kinrooi: Vogelhuisjes maken

Ook voor creatieve natuurliefhebbers is er een leuke activiteit in de vakantie. Zo kan je op dinsdag 21 februari meedoen aan de workshop vogelhuisjes maken. Alle kinderen tussen zes en twaalf jaar zijn welkom om mee te komen doen. Onder begeleiding maken de kinderen nestkastjes aan de hand van een bouwpakket. Daarna nemen ze het nestkastje mee naar huis om de vogels in de tuin een handje te helpen bij het verzorgen van hun kroost. Inschrijven kan hier.

Waar? Eetzaal van de school op Nelisveld 5 in Kinrooi

Wanneer? Dinsdag 21 februari van 13.30 tot 16 uur

Prijs? 15 euro

