85 tips voor een leuke kerstvakantie in Vlaanderen: van indoor skiën tot een prachtig lichtfestival

VlaanderenEindelijk is het zover: de kerstvakantie kan beginnen. De periode staat garant voor gezellig samenzijn, maar de vakantie heeft veel meer in petto dan een knusse kerst of vrolijk oudejaar. Geen idee wat je tussen de feesten door allemaal kan doen? HLN.be bundelde 85 tips netjes per regio. Zo krijg je meteen een handig overzicht van waar je de komende twee weken allemaal heen kan voor een leuk dagje uit: van een winterspeeltuin in Leuven tot Circus Pipo in Eeklo.