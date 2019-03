5 x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 16 en 17 maart. Redactie

14 maart 2019

KESSEL Tweedehandsbeurs

Tweedehands kinderkleding of speelgoed op de kop tikken? Dat kan zondag op de tweedehandsbeurs van Gezinsbond Kessel. De deelnemers stallen al hun kinderkleding, babymateriaal en speelgoed uit. Voor de kleinsten is er een kleurhoekje voorzien. Wie na het shoppen honger of dorst heeft, kan aan de bar soep, drank of gebak kopen. De tweedehandsbeurs vindt plaats van 10 tot 13 uur, in basisschool Bisterveld (Nieuwstraat 26).

HEIST-OP-DEN-BERG Lentefestival

De lente is in zicht, en dat viert Heist-Op-Den-Berg zondag met een lentefestival! Een autovrije Bergstraat waar je kan gaan lenteshoppen, springkastelen en kermis voor de jongsten, dansdemo’s, clowns,… Heel wat leuke animatie voor jong en oud dus. Wie mee de start van de lente wil vieren met een gezellige zondag, is op 17 maart vanaf de middag welkom in het centrum van Heist-Op-Den-Berg.

HOOGSTRATEN Mark With a K presents This Is My Birthday

Mark With a K viert zijn verjaardag in stijl: op zaterdagavond organiseert hij een gigantische party in feestzaal Highstreet in Hoogstraten. Onder andere Sub Sonik, Pat B en MANDY zorgen voor de muziek, en natuurlijk, de jarige zelf. Hij belooft ongeëvenaard entertainment, de beste beats en natuurlijk: een verjaardagstaart! Tickets kosten 15 euro of 37,5 euro voor een VIP-ticket, en zijn te koop via www.event-tickets.be. Feestbeesten worden dus op zaterdag 16 maart om 22 uur in Highstreet verwacht, en kunnen doorfeesten tot de vroege uurtjes.

HERENTALS Herentalse Spiegelfeesten

Dit weekend vindt de vijfde editie van de Herentalse Spiegelfeesten plaats. Op vrijdag kunnen de volwassenen de benen losgooien tijdens de Afterwork Party vanaf 19 uur, met Milano Live. Tickets voor de afterwork kosten 12 euro. Zaterdag is er een kindernamiddag van 14 tot 17 uur, met kinderdisco, -grime en springkastelen. Alle kinderen en ouders kunnen gratis meedoen. Voor de mensen die nog niet genoeg gefeest hebben, is er op zaterdagavond een Mirror Party vanaf 21 uur (tickets kosten 10 euro), en op zondag kan je komen brunchen voor 35 euro vanaf 11h met een aansluitend dansfeest tot 22 uur. Meer info vind je op www.homahe.be.

GROBBENDONK Fluobal en Mariaquizpel

Op zaterdag organiseert het oudercomité van de Mariaschool in Grobbendonk hun jaarlijkse fluo-kinderbal. Van 15 tot 18 uur kunnen de kinderen de beentjes komen losgooien op de beats van DJ Maxim, en de inkom is gratis! ’s Avonds vindt dan weer voor de zesde keer de Mariaquizpel plaats. Quizzers kunnen op zaterdagavond vanaf 20u hun algemene kennis etaleren tijdens de leuke familiequiz, waarmee je de projecten van de kinderen van de Mariaschool steunt. Je kan je nog inschrijven via oudercomite@mariaschoolgrobbendonk.be met een ploeg van maximum zes personen, voor 15 euro per team.