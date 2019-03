150 jaar na zijn geboorte wordt hét genie van de vlasnijverheid en oprichter van Picanol een jaar lang herdacht: “Dankzij Constant Vansteenkiste is deze regio zo welvarend geworden” Alexander Haezebrouck

26 maart 2019

15u51 0 Wevelgemnaar Constant Vansteenkiste, die 150 jaar geboren werd, is dé man die verantwoordelijk was voor de bloei van de vlasnijverheid in onze regio. Zo richtte hij onder andere in 1928 een fabriek op in Ieper, die later het huidige Picanol zou worden. Heemkundige kring Wibilinga zet de man het hele jaar in de aandacht met allerlei activiteiten.

Wevelgemnaar Constant Vansteenkiste - geboren in 1869 en gestorven in 1948 - doet niet meteen een belletje rinkelen bij de meeste mensen. Toch was hij het genie die de zware handenarbeid die de vlasambacht vroeger was, omzette naar machinearbeid en daarmee de vlasindustrie deed bloeien. In 1928 richtte hij de fabriek Gieterij en Werkhuizen Vansteenkiste in Ieper op. Dat werd later overgenomen door een Spanjaard, die Picanol heette en sinds 1936 dus ook de naam van het bedrijf werd. Omdat de vlasnijverheid aan het verdwijnen was, richtte het bedrijf zich nadien op het maken van weefgetouwen.

Automatisering

“Constant dacht de hele tijd na hoe je met machines de zware handenarbeid kon vervangen. Het werd steeds moeilijker om vlas te laten roten (het losweken van het omhulsel rond de vezels in de Leie, nvdr). Dat kon ook maar een bepaalde periode in het jaar. Constant liet een waterbak maken waarvan hij de temperatuur kon regelen en het hele jaar door kon roten, wat veel productiever was. Achteraf gezien was dat ook visionair, want in 1943 werd roten in de Leie verboden. Het was het begin van allerlei machines, uitgevonden door Constant en zijn broer Jozeph, smid en machinebouwer Joseph Vanmaercke en de Kortrijkse industrieel Baldewijn Steverlynck. Het pronkstuk van Constant Vansteenkiste en zijn mannen was de zwingelturbine. Dat was een machine die het werk van vijftig arbeiders deed. De zwingelturbine is nu nog te bewonderen in Texture in Kortrijk en staat op de lijst van werelderfgoed.

De heemkundekring organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals op 25 mei een erfgoedwandeling in het spoor van Constant en in het weekend van 15 en 16 juni een fietstocht in samenwerking met Texture en een toneelstuk. “We doen dat omdat we willen aantonen hoe belangrijk Constant Vansteenkiste was”, vertellen Ludo Vanhove en Xavier Defrancq van heemkundige kring Wibilinga. “We hebben ook toestemming van de gemeente gekregen om een herdenkingsplaat te plaatsen. Waar die zal komen, moeten we nog beslissen. Wel heeft Vansteenkiste ondertussen ook een straat gekregen op de nieuwe verkaveling in de Vinkestraat.”