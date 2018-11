11.000 euro aan internationale noodhulp Toon Verheijen

28 november 2018

De gemeente Malle gaat dit jaar zo'n 11.000 euro schenken aan noodhulp. heeft ook in 2018 een budget voor noodhulp.

In oktober 2018 schonk het college van burgemeester en schepenen via het Rode Kruis 3.000 euro voor hulp aan de bevolking van Sulawesi in Indonesië. Het gebied werd getroffen door aardbevingen en een tsunami. Naar aanleiding van de humanitaire ramp in Myanmar besloot het college van burgemeester en schepenen eerder dit jaar om ook via Artsen Zonder Grenzen noodhulp te schenken. Ook Syrië, Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo konden dit jaar al rekenen op financiële steun van het gemeentebestuur.