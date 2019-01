VTT

01 januari 2019

De hulpdiensten werden tijdens de jaarwisseling opgeroepen voor een brand aan de Ternesselei. Het bleek te gaan om twee garages in een gebouw met een hele reeks garages. Het vuur werd opgemerkt door enkele feestvierders achteraan het gebouw. De inboedel van twee van de garages, waaronder een klein bootje, ging volledig in vlammen op. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht. De andere garages bleven gevrijwaard.