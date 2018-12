“Zo kunnen we ook klanten met minder tijd aanspreken” Beedrop nu ook actief in regio Beerse-Vosselaar-Lille Toon Verheijen

07 december 2018

16u12 0 Inwoners van Beerse, Vosselaar en Lille kunnen sinds vrijdag ook beroep doen op Beedrop. Mensen kunnen online spullen bestellen bij hun favoriete zelfstandige en Beedrop zorgt dat de goederen thuis worden geleverd. Voorlopig enkel op dinsdag, maar dat wordt nog uitgebreid. Een van de handelaars is drankenhandel ‘t Klaverblad in Beerse.

Ons concept is overal hetzelfde”, vertelt Juha Trombini van Beedrop. “Wij geven kleinere, lokale handelaars de kans om zich online in de markt te zetten zonder dat ze daarvoor zelf een website moeten ontwikkelen. Beedrop zorgt voor de praktische ondersteuning van het internetgebeuren en levert voorlopig één keer in de week de spullen bij de klanten af. Dat is nu op dinsdag tussen 17 en 20 uur. De handelaars die zich aansluiten, betalen enkel als er effectief bij hen besteld wordt. Zijn er in een week geen bestellingen, dan zijn er ook geen kosten.”

Een van de deelnemende handelaars is drankenhandel ’t Klaverblad. Philippe Van Zande heeft niet geaarzeld om mee in te stappen. “We kunnen er een ander publiek mee aantrekken”, zegt Philippe. “We denken dan vooral aan de mensen die heel de dag aan het werken zijn en geen tijd meer hebben om bij ons binnen te springen maar in principe hier wel hun gading zouden kunnen vinden. Denk maar aan een wat specialere whisky, een speciaalbier of een lekker wijntje. Ook bierbakken of speciale bierpakketten kunnen besteld worden. De limiet is wel vier bakken, want anders zit de koerier zijn of haar bestelwagen snel vol (lacht).”

Meer info op www.beedrop.be. Beedrop is bijna actief in héél Vlaanderen. In 2019 volgen nog regio’s in de Noorderkempen en in de provincie Limburg. Ook Nederland is nog een doel.