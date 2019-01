‘Mooiste kerststal van de Kempen’ zwaar beschadigd na hevige brand Toon Verheijen

01 januari 2019

08u07 0

De kerststal van Zondereigen, een gehucht van de enclavegemeente Baarle-Hertog, is tijdens oudejaarsnacht zwaar beschadigd geraakt na een brand. Het dak van de kerststal, dat deels uit stro bestaat, ging volledig in vlammen op. De dieren konden gered worden en werden ondergebracht in een weiland in de buurt. DE oorzaak is nog niet bekend, maar het is niet uitgesloten dat een verdwaalde vuurpijl het dak in lichterlaaie heeft gezet.