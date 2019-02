“Klop eindelijk eens op tafel voor meer geld voor de politie” Stad Gent betaalt nog steeds flikken uit eigen zak Sabine Van Damme

19 februari 2019

09u56 0 “We hebben nu een brede coalitie, kunnen we nu eindelijk eens hard op tafel kloppen bij de federale overheid voor meer geld voor onze politie?” Die vraag stelde Karin Temmerman (sp.a) aan burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). Een studie wijst immers op heel wat tekortkomingen voor het Gentse korps.

“De korpschef verzekert dat alle basis-politiezorg gegarandeerd is”, zegt De Clercq. Maar dat was ook zowat het enige goede nieuws. Een studie over de uitbreiding van de politiezones toonde nog maar eens aan wat iedereen al lang weet: het Gentse korps kampt met een schrijnend personeelstekort, en dat ligt vooral aan het feit dat de federale regering gewoon te weinig politiemensen betaalt.

Volgens de KUL-norm, een regel van bijna 20 jaar terug, heeft Gent recht op 956 operationele politiemensen. Zoveel worden er dan ook betaald vanuit het federale niveau. In realiteit is dat politiekader al jaren bijgesteld naar 1.156 mensen, in 2017 zelfs naar 1.178 én nog eens 244 Kalog-mensen, administratieve krachten dus. De stad zou dus 200 flikken uit eigen zak moeten betalen. Volgens het beschikbare budget betaalt de stad nu 143 operationele mensen zelf, de federale overheid tus 956. Gent heeft dus een effectieve bezetting van 1.089 flikken, maar daarvan zijn er momenteel 44 langdurig afwezig, wegens ziekte of andere redenen. Daarnaast zijn er ook 197 Kalogs, waarvan er 5 langdurig afwezig zijn. Gent betaalt momenteel jaarlijks 82.528.128 euro zélf aan politiepersoneel.

Burgemeester Termont probeerde jarenlang die situatie recht te trekken bij de federale overheid, zonder succes. Mathias De Clercq belooft nu hetzelfde te proberen. Hij heeft binnenkort een afspraak bij minister De Crem, waar hij zowel de betaling als de aanwervingsprocedure zal aankaarten.