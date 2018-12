“Het draait duidelijk om postjespakkerij” Toon Verheijen

03 december 2018

15u12 3

Joos De Meyer van Groen-Hart voor Beerse vindt het zuur dat zijn partij er niet bij is. “Het is duidelijk dat in de laatste rechte lijn alles rond de postjes draait”, aldus Joos De Meyer. “Wij hadden al wel langer het gevoel dat CDE-Vlim.be in zee zou gaan met BEERSEplus, maar omdat ze een krappe meerderheid hebben van 13 op 25 hadden we er voor gepleit om ons erbij te nemen om het toch iets comfortabeler te hebben. Maar als ik het akkoord zo aanhoor, dan is het duidelijk dat het hier om ‘postjespakkerij’ gaat. Jammer dat het zo moet gaan. Dit is helaas platte politiek.”

“Het is heel zuur dat we er niet bij zijn. We hebben voor de verkiezingen altijd aan dezelfde kar getrokken als CDE-Vlim.be. We zijn zelfs voortrekker geweest in het referendum. Nu sluiten ze blijkbaar een compromis. Wij waren altijd heel duidelijk: het NDC komt NIET in het park Tempelhof. Dan hadden ze ons zelfs drie schepenambten mogen beloven. Straf dat dit compromis nu uit de bus komt.”