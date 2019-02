“Dat prachtige evenwicht tussen Brussel en het platteland” De plekjes van Vlaams-Brabant en daarbuiten volgens Michaël Van Droogenbroeck Redactie

28 februari 2019

16u25 0

Het valt op: zes van de acht lievelingsplekken van Michaël Van Droogenbroeck hebben met eten of drinken te maken. “Ach, ik ben wel een beetje een levensgenieter”, verklapt hij. “Annelies en ik zijn allebei journalist. In ons beroepsleven kan het er wel eens hectisch aan toe gaan. Dan maak je ook graag tijd om te genieten van de momenten die je hebt.” En die momenten spelen zich vaak af in de Vlaamse Rand. Een streek tussen het grootstedelijk Brussel en het platteland. Een contrast waar Michaël erg van houdt.

Het Zoniënwoud

“Ik ben opgegroeid in Itterbeek, het Pajottenland. De streek van Jezus-Eik en Overijse kende ik niet goed voor we er kwamen wonen. En het Zoniënwoud was een van de aangenaamste verrassingen. Het is één grote, groene speelplaats waar je prachtig kan wandelen en fietsen. Op zondag is het er gezellig druk en lopen de restaurantjes en cafés van Jezus-Eik vol. Maar in de week ben je er bijna alleen. Ik hoorde onlangs dat er een hoogtepad zou komen, tussen de boomkruinen. Zalig, toch?”

Cru en Cuit

“Cru is een nieuw concept van de Colruytgroep, een foodmarket waar je verse producten kan kopen. De eerste Cru van het land opende hier in Overijse. Intussen kwamen er ook in Gent en Antwerpen. Je hebt ook een lunchrestaurant, Cuit, waar we ’s middags al eens iets gaan eten. Ik kies vaak voor de mosselen. Het gaat er snel en het is er heel aangenaam toeven in een oude, gerestaureerde hoeve. Je krijgt je eten op schotels en niet geschikt op een bord. Je kan je gerechten dus gemakkelijk delen. Een tof concept.”

Brusselsesteenweg 374

3090 overijse

www.cru.be

’t Klein Verzet

“Een heel klein maar heel charmant café, waar cafébaas Dirk als zachte anarchist de toog bemant samen met zijn vrouw Ingrid. Ze hebben het oude huisje helemaal opgeknapt in de stijl van een herberg. De sfeer is er heel speciaal en iedereen praat er met iedereen. En dan heb je natuurlijk de bierkelder met het lekkerste lambiek- en kriekbier. Met overgrootouders hadden vroeger ook een café. Ik heb het niet lang geweten, maar in mijn hoofd zag er dat ook zo uit.”

Bollestraat 1

3090 Terlanen

www.tkleinverzet.vlaanderen

Bakkerij Lanaux

“De lekkerste kaastaarten van de streek. Niet zwaar, maar luchtig en lekker. Als er bezoek komt, dan gaan we bij bakkerij Lanaux eerst een kaastaart halen. We zijn niet de enige fan: Jeroen Meus ging er voor Dagelijkse Kost ook al eens een kijkje nemen om te zien hoe ze er hun kaastaarten maken. Dat ambachtelijke en authentieke, daar hou ik van. Recepten die van generatie op generatie doorgegeven en gekoesterd worden.”

Leuvensebaan 34

3040 Ottenburg

www.bakkerijlanaux.be

nICE

“NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir had haar Italiaanse delicatessenzaak aan de markthallen van Overijse. Nu is er een ijsjeszaak gevestigd. Het is een vaste stop als we met Elias (11) en Jakob (7) in Overijse zijn, na het zwemmen of zo. Mijn favoriete ijsje? Stracciatella of iets met een fruitsmaak.”

Stationsplein 2

3090 Overijse

www.n-ice.be

De Bruegelwandeling

“Ik ben opgeroeid in het Pajottenland, in het land van Bruegel. Vlakbij de plaats waar hij zijn bekend werk Parabel der Blinden heeft geschilderd. Mijn ouders wonen er nog steeds. De Bruegelwandeling gaat van reproductie naar reproductie, terwijl je de plaatsen uit de werken nog herkent in het landschap. Zoals het kerkje van Sint-Anna-Pede. Je voelt ook de sfeer van de Vlaamse Rand: het landelijke karakter met de grootstad die nooit ver weg is. Je wandelt er in de velden en ziet Brussel in de verte opdoemen. Ik hou van dat contrast.”

De Tafel van 2

“Patrick en Gert, twee van mijn beste vrienden, openden een restaurant in Ninove. Het is alleen tijdens het weekend open. Gert is sommelier en Patrick is kok. Elke maand is er ander menu dat helemaal is opgebouwd rond de wijnen, want de wijn staat centraal. Annelies en ik zijn allebei journalist en we hebben vaak een hectisch beroepsleven. Daarom trekken we ook graag eens een hele avond uit om lekker te eten en te genieten. Vooral als er zeevruchten op het menu staan.”

Bovenhoekstraat 10

9406 Outer

www.detafelvan2.be

Kaminsky

“Als ik ergens met collega’s of vrienden in Leuven afspreek, is dat meestal in het café Kaminsky. Je kan er gemakkelijk parkeren, heeft grote uitnodigende ramen en in de zomer is er een groot terras. Een heel complexloos en gezellig café waar je ook kan eten.”

Léon Schreursvest 1,

3001 Heverlee

www.kaminsky.be