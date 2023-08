Patat! 2 makkelijke gerechten om de septemberdrukte te overleven

Het schooljaar komt eraan, gedaan met het zomerse tempo. Een gouden tip om tijd en moeite te besparen: ‘meal prepping’. Daarbij bereid je in één keer verschillende maaltijden voor meerdere dagen. Klinkt als veel werk? Integendeel!

Werk, school, hobby’s, sport, familiediners, babyborrels … Vanaf september is het voor veel ouders weer volop jongleren om alle ballen in de lucht te houden. En september is ook: brooddozen vullen en ’s avonds op tijd eten op tafel toveren. Door te mealpreppen, ga je creatief om met je tijd.

Mealpreppen, hoe doe je dat?

Bij meal prepping bereid je maaltijden voor verschillende dagen. Zo hoef je maar één keer moeite te doen en ben je meerdere dagen zoet. En daar hoef je geen organisatiewonder voor te zijn. Met deze handige tips kom je al een heel eind.

1. Plan een moment waarop je wil mealpreppen, bijvoorbeeld in het weekend. Maak er eventueel een gezinsactiviteit van en laat je kroost mee schillen en snijden.

2. Maak dubbele of zelfs driedubbele porties van je maaltijden en vries ze in.

3. Schil en snijd rauwe groenten voor een hele week: wortel, komkommer, bloemkool, paprika … Ideaal voor in de brooddozen, maar ook makkelijk om snel te combineren in een slaatje of wrap.

4. Maak soep in gigaporties en vries in aparte bakjes in. Zo heb je altijd een gezonde hap bij de hand na een drukke werkdag.

5. Zorg voor een stevige voorraad gekookte aardappelen. Ze zijn gezond, makkelijk te combineren en iedereen lust ze. Warm ze snel op in de microgolf, bak ze in de pan of pureer ze.

2 recepten, talloze mogelijkheden

Deze twee recepten zijn ideaal voor meal prepping. Ze zijn berekend op vier personen, maar vermenigvuldig gerust en maak dubbele of driedubbele porties. Zo kan je in één keer verschillende dagen verder. Tip: geen zin om meerdere dagen na elkaar hetzelfde gerecht te eten? Dan vries je de porties gewoon in.

Steringrediënt: de patat

Patatjes, patatjes, in stukken of in plakken … Samson en Gert waren fan – en wij ook. Je kan er dan ook eindeloos veel kanten mee uit in de keuken en ze blijven verbazen. Traditionele klassieker of exotisch gerecht? Een patatje past altijd!

RECEPT 1: AARDAPPEL-EIERSALADE

Als avondmaal of als lunch in de brooddoos: deze kleurrijke salade zit tjokvol vitamientjes. Dit heb je nodig (voor 4 personen):

- 500 g vastkokende aardappelen

- 150 g maïs uit blik

- 130 g groene olijven

- ¼ komkommer

- 1 rode appel

- 1 rode ui

- 3 eieren

- 120 g yoghurt

- 1 koffielepel mosterd

- Een handvol verse peterselie en bieslook

- Sap van ½ citroen + zeste

- Olijfolie Zo doe je het:

- Snijd de geschilde aardappelen in blokjes. Kook ze gaar in gezouten water. Giet af en laat afkoelen.

- Kook de eieren gedurende 10 minuten in kokend water. Spoel ze onder koud water.

- Snijd de olijven in schijfjes. Snijd de komkommer, appel en rode ui in blokjes. Hak de verse kruiden fijn.

- Doe de uitgelekte maïs, komkommer, appel, ui en verse kruiden in een grote kom.

- Pel de eieren en snijd ze in grove stukken. Voeg ze toe aan de groenten.

- Voeg ook de afgekoelde aardappelen, yoghurt en mosterd toe. Breng op smaak met peper en zout. Meng alles voorzichtig. 5 keer lekker

Tadaa, in 45 minuten tover je een voedzame en lekkere salade tevoorschijn waar je dagenlang plezier (en smaak!) van hebt. Serveer de ene dag met brood, de volgende dag met een slaatje. En wat denk je van een gebakken kipfilet, makreel uit blik of wat grijze garnalen erbij?

RECEPT 2: HARTIGE AARDAPPELWAFELS

Wafels als avondmaal: wedden dat je kinderen meteen enthousiast zijn? Vandaag dus geen ‘ik lust dat niiiiiiiiiiet’ aan jullie tafel. Deze aardappelwafels zijn bovendien makkelijk te maken in grote hoeveelheden en in te vriezen. Dit heb je nodig (voor 4 personen):

- 400 g bloemige aardappelen

- 70 g geraspte kaas

- 70 g gekookte ham (blokjes)

- 2 eieren

- 2 eetlepels fijngehakte bieslook

- olijfolie Zo doe je het:

- Rasp de geschilde aardappelen grof en voeg ze aan een kom ijskoud water toe. Laat 10 minuten staan.

- Giet de aardappelen af en laat uitlekken op een keukenhanddoek. Pers het overtollige water eruit.

- Doe de geraspte aardappelen, geraspte kaas, gekookte ham, eieren en de bieslook in een kom. Voeg peper en zout toe en meng alle ingrediënten.

- Bak de wafels in het wafelijzer tot ze krokant zijn. 3 x aardappelwafels

Door de wafels met verschillende toppings te dresseren, serveer je elke dag een ander gerecht. De ene keer smul je ze met hummus en rucola. De volgende dag combineer je ze met ricotta, citroenzeste en tomaat. En de dag nadien verwen je je smaakpapillen met gebakken kip en courgetteslierten. Drie totaal verschillende combinaties en toch maar één keer wafels bakken: een makkie! Tussendoor bewaar je de wafels best in de koelkast. Warm ze de volgende dag 6 minuten op in een voorverwarmde oven op 180 °C. Ook koud smaken ze lekker, dus deze wafels zijn een heerlijke afwisseling voor bokes met choco in de boterhammendoos. Tip: Wist je dat je wafels perfect kan invriezen? Laat ze volledig afkoelen en stop ze in een goed afsluitbaar plastic zakje of bakje in de vriezer. Om ze terug te ontdooien, steek je ze gewoon in de oven of in de microgolfoven.

Nog meer aardappelrecepten die je makkelijk kunt klaarmaken in grotere hoeveelheden? Op aardappel.be vind je lekkere, makkelijke en vaak verrassende recepten.