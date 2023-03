Zware neerslag en bewolking in Ravels vanochtend

Van cosplaye­vents tot heuse Adventu­rers Leagues: Dungeons & Dragons is populair­der dan ooit in Turnhoutse spellen­cafés

Dungeons & Dragons, kortweg D&D, is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse pop culture. Met de razend populaire Netflixserie Stranger Things en de gloednieuwe film Dungeons & Dragons: Honor among Thieves zien ook de Turnhoutse spellencafés een stormloop van nieuwe spelers. Maar wie zijn die spelers? En wat is er nu zo leuk aan D&D? “Als mijn personage plots zou sterven? Ik zou daar niet goed van zijn.”