Zoveel geld verdienen jongeren gemiddeld in Hilvarenbeek

In bijna alle gemeenten ligt het inkomen hoger dan het landelijke gemiddelde, zo ook in de gemeente Hilvarenbeek. De gemeente waarin jongeren veruit het meeste geld verdienen is Oudewater. De inkomsten van jongeren bedroegen daar in 2021 ongeveer 33.500 euro. Hilvarenbeek staat op plek 26 van de 341* gemeenten.

De laagste inkomens bevinden zich vooral in de studentensteden: Wageningen, Delft, Maastricht, Groningen en Leiden vullen de top vijf van gemeenten met de laagste inkomens. Met op plek 1 Wageningen, daar is het inkomen van jongeren gemiddeld 8400 euro.

Inkomen jongeren toegenomen

Het gemiddeld inkomen van Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar bedroeg in 2021 ongeveer 16.400 euro. In 2020 was dit een paar honderd euro minder, namelijk 16.000 euro. Jongeren die studeren en niet meer thuis wonen verdienen gemiddeld het minste. Zij verdienen ongeveer 6.600 euro per jaar. Jongeren die een studie volgen, maar nog wél bij hun ouders wonen verdienen zo'n driehonderd euro meer. De jongeren die enkel werken verdienen het meest, gemiddeld meer dan 25.000 euro.

Het CBS schrijft dat een derde van de jongeren met een persoonlijk inkomen zelfstandig woont en dat twee derde bij hun ouders woont. De voorbije jaren is het aandeel jongeren dat thuis woont flink toegenomen. Onder andere door de ontwikkelingen op de huizenmarkt en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, is het voor sommige jongeren moeilijker geworden financieel onafhankelijk te zijn en zelfstandige woonruimte te vinden, verklaart het CBS.

Over dit artikel

Voor het schrijven van dit artikel zijn de meest recente CBS-cijfers over het inkomen van jongeren geanalyseerd. Het gaat om cijfers over het gemiddelde inkomen van jongeren tussen de 18 en 25 jaar in 2021.

Onder het persoonlijk inkomen van jongeren verstaat het CBS het totaal van inkomen uit arbeid, een eigen onderneming en uitkeringen (met uitzondering van kinderbijslag en kindgebonden budget). Eventuele financiële bijdragen door ouders of een studielening behoren niet tot het persoonlijk inkomen. In het artikel staat een *. Dit is omdat er in Nederland momenteel 342 gemeenten zijn. Er is echter één gemeente niet meegenomen in de ranglijst, namelijk Voorne aan Zee, omdat deze gemeente in 2021 nog uit drie andere gemeenten bestond.