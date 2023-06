Zeer grote drugsvondst in twee woningen in Goirle: ‘Duidelijk niet alleen voor eigen gebruik’

Opgepakt in Goirle met vracht xtc-pil­len en ketamine: tot twee jaar cel geëist

GOIRLE/BREDA – Tegen twee Belgen zijn maandag bij de rechtbank in Breda celstraffen van twee en anderhalf jaar geëist. De mannen werden gepakt in Goirle met in hun auto 10.200 xtc-pillen en een kleine vier kilo ketamine.