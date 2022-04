Weldse Bokken toosten voortaan met eigen biertje: “En het valt in de smaak”

Vorig jaar brachten de Weldse Bokken hulde aan 50 jaar kindercarnaval Weelde door een enorm kunstspeeltuig te bouwen. Eind oktober werd het speeltuig onder grote belangstelling van de dorpsbewoners ingehuldigd als leuk alternatief voor het afgelaste kindercarnaval en een blijvend monument aan de lokale carnavalstraditie. Na afloop van het project stortten de dertien bouwers van het kunstspeeltuig zich vrijwel meteen op een volgend avontuur. “Dat idee was eigenlijk al ontstaan tijdens het bouwen van ons kunstspeeltuig. We zijn dan gaan aankloppen bij brouwerij Het Nest in Oud-Turnhout, waar we allerlei bierstaaltjes konden proeven en elimineren om tot ons ideale bier te komen. Uiteindelijk bleven er nog twee opties over, maar het een vonden we net iets te bitter en het andere net iets te zoet. Gelukkig hebben de brouwers van Het Nest een biertje kunnen brouwen dat de gulden middenweg vond tussen die twee.”

Volledig scherm De Weldse Bokken toosten op hun nieuwe biertje. © Liese Demeulenaere

Het resultaat is een blonde tripel met een alcoholpercentage van 8 procent. “Het is dus redelijk stevig, ja. (lacht) Maar het is qua smaak wel een heel toegankelijk bier. Tijdens een onafhankelijke bierproefavond werd het alvast goed ontvangen”, zegt Hans. “Om te starten hebben we een batch van 2.000 liter laten maken. Dat komt neer op zo’n 6.000 flesjes. Op slechts enkele dagen tijd is al een derde daarvan gereserveerd of reeds geleverd. Het loopt dus wel goed." Het bier kreeg dan ook een bekende naam mee: Weldse Bok. “Die kans konden we niet laten liggen natuurlijk. (lacht) Het etiket op de flesjes is daarom een tekening van onze Weldse Bok op het speeltuig. Het logo op de glazen is dan weer een gestileerde, maar herkenbare versie van de hele constructie." Het bier zal binnenkort verkrijgbaar zijn in lokale drankenhandelaars en horecazaken.

Blijvertje

“We zijn er ons natuurlijk wel van bewust dat er tegenwoordig heel veel streekbieren zijn, maar iedereen hier in het dorp identificeert zich met dat symbool van de Weldse Bok. Dus we denken wel dat het een blijvertje wordt. Het zou heel mooi zijn als we volgend jaar met het hele dorp kunnen klinken op het kindercarnaval met ons nieuwe biertje. De leuze van het bier ‘Zot lekker, lekker zot’ past daar zeker ook bij”, zegt Hans. “Toch willen we het niet reduceren tot slechts een ‘carnavalsbier’. Het is in de eerste plaats bier dat gebrouwen is door de vriendengroep De Weldse Bokken en dat het ganse jaar verkrijgbaar zal zijn, niet alleen tijdens de carnavalsperiode. Maar de knipoog naar het carnaval is er uiteraard wel”, besluit hij.

Volledig scherm De Weldse Bokken toosten op hun nieuwe biertje. © Liese Demeulenaere