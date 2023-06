WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Ravels vanochtend

Openings­feest zet opvallende Gestalten in de kijker

Drie opvallende gele kunstwerken zetten het landbouwleven in Arendonk, Oud-Turnhout en Ravels in de verf. De komende maanden kunnen bezoekers via een fietstocht en een zomerse fotowedstrijd de stalen Gestalten in het landschap van dichtbij leren kennen.