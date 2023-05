WEER. In Ravels overwegend bewolkt weer vanochtend

Nieuwe sporthal in sportpark Heikant heeft prijskaart­je van 8,5 miljoen euro: “Tegen het einde van de zomer gaat de eerste spade in de grond”

De nieuwe sporthal in sportpark Heikant heeft lang op zich laten wachten, maar dit najaar is het eindelijk zover. De aannemer zal na de zomer starten met de werkzaamheden. In de nieuwe sporthal met een prijskaartje van zo’n 8,5 miljoen euro zal plaats zijn voor drie sportterreinen, een danszaal, een judo- en gevechtsruimte, kleedkamers en een sportcafé. “Uiteraard wordt er in de hele sporthal ook rekening gehouden met de noden van G-sporters."