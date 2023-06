WEER. In Ravels heldere ochtend

VAN DE LEZER Oirschot en heel Kempenland: sta op tegen economi­sche belangen van Brainport

De gemeente Best zet, geheel op vrijwillige basis, de deur open voor Oirschot. Om na meer dan 200 jaar weer één gemeente te worden. Dit gebaar van Best doet hopelijk goed volgen in heel Kempenland, de Meierij en liefst heel Nederland.