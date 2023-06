WEER. Helder weer in Ravels vanochtend

HUIZEN­JACHT. Beerse, landelijke gemeente waar toch alles te vinden is: “Aan de open ruimte gaat men hier niet raken”

Op zoek naar een nieuwe stek in de Kempen of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Domestic Makelaars uit Beerse. “Het aanbod is misschien beperkt, maar deze gemeente heeft echt wel alles te bieden.”