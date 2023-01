Wat merkt zwembadbezoeker van stijging energieprijzen? ‘Verwarming lager en speciale douchekop’

Merksplas MIJN DORP. Vlaams parlements­lid Tine van der Vloet over haar Merksplas: “Bij Dennis en Evy van café De Glenn kan je me geregeld vinden”

Tine van der Vloet (44) is nog een rasechte Spetser. Sociaal bewogen al vanaf haar jeugd, is ze uiteindelijk ook in de politiek beland. Eerst als raadslid voor N-VA in haar eigen dorp, maar al snel ook in het Vlaams parlement waar ze een lans probeert te breken voor de sociale sector. “Toen we vorig jaar afscheid moesten nemen van twee jonge gasten, leefde heel het dorp mee.”

29 januari