Vrouw met peuter op achterbank betrapt op rondrijden onder invloed van cocaïne en heroïne

Arendonk Fietser gewond na aanrijding op kruispunt industrie­ter­rein

7 januari Een fietser is donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van Huiskens en Hoge Mauw in Arendonk. Het slachtoffer is een 29-jarige man uit Arendonk. Hij was met zijn fiets op weg van Arendonk naar Retie. Rond 7.20 uur werd hij aangereden door een auto die van op Huiskens het industrieterrein aan Hoge Mauw wilde opdraaien. De fietser werd gewond, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht.