Vrijblijvend éénrichtingsverkeer in Eelstraat

De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid tijdens de schooluren te verhogen. Al zijn automobilisten niet verplicht om de enkelrichting te respecteren. “Het is de bedoeling dat de Eelstraat ingereden wordt langs de Vooreel, en dat de parking in de Eelstraat bij GBS Klimop verlaten wordt in de richting van St.-Adrianusstraat. Om zo een vlotte verkeerscirculatie te verkrijgen in de schoolomgeving”, klinkt het bij de gemeente. “Dit is een maatregel die genomen werd na een overleg met de werkgroep mobiliteit van GBS Klimop dat later positief werd geadviseerd door de verkeerscommissie. Met deze maatregel wil men het schoolverkeer veiliger en vlotter maken.”