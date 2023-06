Vraag en Aanbod: Wie helpt Jeanne haar servies aan te vullen, en is zingen in een theaterkoor misschien iets voor jou?

Isoleren gaat in Goirle niet van een leien dakje: ‘We zitten al weken in de stei­gers’

GOIRLE - Waar in Goirle dakgoten verspringen, heeft woningcorporatie Leystromen een huurwoning geïsoleerd zonder de koopwoning ernaast mee te nemen. Wrevel onder huiseigenaren is het gevolg, maar ook huurders morren over de verduurzaming.