Vraag en aanbod: Hanne heeft koffiekopjes over en bij Leo en Jac mogen fietsendragers worden afgehaald

Verdachte van foltering in Ravels uitgele­verd door Hongarije

De 24-jarige Michael D. die onlangs werd opgepakt in Hongarije op verdenking van een geval van foltering en gijzeling in het Antwerpse Ravels in februari, is aan ons land uitgeleverd. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De man uit Mol is meteen voor de onderzoeksrechter geleid, die hem liet aanhouden.