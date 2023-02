Voor Theo Adams uit Reusel (1943-2023) stond de hulp aan kinderen op nummer een

Arendonk Oversteek­plaat­sen Koeistraat en Pelgrim­splein worden toeganke­lij­ker

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer worden er in de krokusvakantie, van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari, werken uitgevoerd in de Koeistraat en op het Pelgrimsplein. De oversteekplaatsen worden er toegankelijker gemaakt door de boordstenen te verlagen. Er wordt gewerkt in fasen, met beurtelings verkeer dat wordt ingesteld met borden.

9 februari