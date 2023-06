Vond deels afgesloten voor brandweeroefening: “Deze oefening is van groot belang”

Auto rijdt tegen vitrine aan Dorp

Een Nederlandse man is zondagnamiddag de controle over het stuur van zijn wagen verloren in het centrum van Oud-Turnhout. De auto raakte van de weg af en reed aan Dorp tegen de vitrine van een winkel. De schade aan de winkel bleef uiteindelijk beperkt. Bestuurder W.V.D.A. (52) kwam met de schrik vrij.